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Украинских моряков перевезли в московский изолятор "Лефортово"

Арестованный украинский моряк под конвоем

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Украинских моряков, задержанных при захвате кораблей в Черном море, этапируют в московский изолятор "Лефортово". Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Джемаля Темишева.

Точной информации о том, переведены все моряки или только часть, пока нет. Также неизвестна судьба троих раненных при захвате украинских военнослужащих.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.

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