"Яблоко" ответит за редиску. Как глава Элисты обиделся на активистов

Слово "редиска", которое после советской комедии "Джентльмены удачи" получило второе значение –​ "нехороший человек", показалось сити-менеджеру Элисты Окону Нохашкиеву очень обидным. Председатель отделения партии "Яблоко" в Калмыкии Батыр Боромангнаев подписал им снимок Нохашкиева к посту в Facebook. Чиновник разозлился и подал на него в суд. К рассмотрению иска городской суд Элисты приступит 30 ноября.

1 сентября "яблочник" разместил в соцсети пост о том, что после одиночного пикета против повышения пенсионного возраста его вызвали в полицию и составили административный протокол. При этом Боромангнаев сообщил, что, по его сведениям, полицейские поступили так под давлением администрации Элисты и республиканского управления ФСБ.

– Летом "Яблоко" в Калмыкии проводило одиночные пикеты против пенсионной реформы и в целом, как я считаю, антинародной политики. 30 августа я стоял с плакатом у гостиницы "Элиста", а инвалид-колясочник Эренцен Доляев, он тоже член нашей партии, на рынке. Пикеты проходили в полном соответствии с федеральным законом, между нами было больше 200 метров. Вместе с тем полиция хотела признать одиночные пикеты единым, а значит уже массовым мероприятием и составила на меня протокол по ст.20.2 КоАП, – рассказывал Радио Свобода председатель калмыцкого отделения партии Батыр Боромангнаев.

Знакомясь с материалами дела, он увидел в папке официальное письмо из ФСБ к руководству горотдела УВД, которым ведомство понуждало полицейских возбудить и расследовать в отношении активиста административное дело. Впоследствии он ходатайствовал о предоставлении материалов дела для ознакомления, чтобы сфотографировать это письмо, но суд второй раз такую возможность не предоставил.

– Почему я предъявил обвинения в адрес администрации? Сами полицейские говорили, но, естественно, в частной обстановке, что давление идет именно с этой стороны. Есть механизм координации администрации и городского управления полиции при обеспечении правопорядка на публичных мероприятиях, а есть неформальная практика, когда требуют, чтобы убрали пикетчиков, – продолжает собеседник.

Свои рассуждения он сопроводил портретами сити-менеджера Элисты Окона Нохашкиева и руководителя республиканского управления ФСБ Павла Булкина.

Посчитав публикацию порочащей, глава столицы Калмыкии направил в суд иск.

Указание на фотографии надписи "Редиска" является оскорбительным, поскольку унижает мою честь

– Каких-либо указаний полиции, УФСБ по РК по вопросу привлечения Боромангнаевым Б.Б. к административной ответственности мной не давались, – говорится в обращении в городской суд. – Также заметка иллюстрирована фотографиями Булкина П.Н. и моей с надписью "Редиска", чем нарушено мое право на охрану изображения. Согласия на использование моего изображения я ответчику не давал…. Кроме того, указание на фотографии надписи "Редиска" является оскорбительным, поскольку помимо общеизвестного значения… имеет оскорбительный характер, унижает мои честь, достоинство, оказывает негативное влияние на мою деловую репутацию.

Поэтому чиновник требует не только удалить заметку, но и взыскать в его пользу за распространение порочащих сведений 50 тысяч рублей и столько же в качестве компенсации морального вреда за "нарушение права на изображение гражданина".

О каком значении слова "редиска" пишет Окон Нохашкиев известно многим: в комедии Александра Серого "Джентльмены удачи" замаскированный под главаря банды по кличке "доцент" директор детского сада в исполнении Евгения Леонова, изучает "воровской жаргон", в тезарус которого входит слово "редиска" в значении "нехороший человек". Вышедший на экраны в 1972 году фильм посмотрели десятки миллионов человек, и фраза пошла в народ, став крылатой.

– Я критикую действия городских властей не только по поводу их отношения к проведению митингов и пикетов, в Элисте большие проблемы с обеспечением деятельности городского хозяйства. Но в данном случае, думаю, глава города подал на меня в суд из-за политических амбиций, так как люди говорят, что он хочет стать или главой республики или председателем правительства Калмыкии, – объясняет истинную причину иска Боромангнаев. – Может быть, из этих соображений ему нужно было сохранить лицо и опровергнуть мои обвинения в том, что он "редиска" и нарушает законы.

К слову, претензии активиста к сити-менеджеру подтверждают и федеральные эксперты. На днях Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве России опубликовал осенний рейтинг глав крупных городов, в котором Окон Нохашкиев занял 83 место из 88.

В суде по "редиске" Боромангнаев ожидает справедливого решения, хотя в республике сложилась практика, когда городской суд Элисты выносит по политическим делам (к которым может относиться и этот иск) обвинительные приговоры, а Верховный суд Калмыкии их отменяет.