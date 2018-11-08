В 2018 году в России резко выросло число протестных акций. Такой вывод содержится в докладе “Рост протестной активности в России”, подготовленном Центром экономических и политических реформ. Его авторы подсчитали акции за период с 2017 до 1 октября 2018 года.

С начала октября 2017 года по конец сентября 2018-го произошел резкий рост протестной активности. В третьем квартале 2018 года зафиксировано в три раза больше протестов по сравнению с началом года и примерно в 2,8 раза больше акций — по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Всего за 2018 год зафиксировано 2154 протестных акций, в прошлом году их было 1479, утверждают авторы исследования. В первом квартале 2018 года число протестов было почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Во II квартале — больше на 43 процента. В третьем квартале — на 179 процентов.

Подавляющее большинство протестных акций связано с социально-экономическими причинами. Почти половина акций связана с пенсионной реформой, около 7 процентов акций — с экологическими проблемами. Авторы отмечают, что кроме основных тем митингов и протестов, на них часто поднимались и смежные проблемы, и лозунги общеполитического характера. В 16,4 процентах случаев протест был строго политическим.

Больше всего протестных акций прошло в Санкт-Петербурге. На втором месте — Ростовская область, на третьем — Краснодарский край. Московская область заняла в рейтинге регионов по числу протестов пятое место. Москва — девятое. Авторы доклада не указывают абсолютные числа протестов по регионам.

Больше всего протестных акций, около 36 процентов, провела КПРФ, утверждают авторы доклада. Акции партии за счет развитой сети региональных и местных отделений отличались широкой географией. Директора Центра экономических и политических реформ, подготовившего исследование, называли помощником Первого секретаря московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина. Акции сторонников Алексея Навального на втором месте — их чуть больше тринадцати процентов.