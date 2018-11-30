Самолёт Меркель сломался на пути на саммит G20. Подробности

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полёт на саммит "Большой двадцатки" из Берлина в Буэнос-Айрес из-за отказа всех систем связи на правительственном самолете "Конрад Аденауэр". Подробности приводит Der Spiegel.

Отказ произошёл примерно через час полёта, над Нидерландами. Сообщается, что подобные отказы всего оборудования в авиации происходят крайне редко. Лётчикам пришлось связываться с землёй посредством мобильных телефонов. Самолёт Меркель совершил экстренную посадку в аэропорту Кёльн-Бонн, причём перед этим ему пришлось слить неиспользованное топливо. Из-за ремонта взлётно-посадочной полосы большой самолёт А-340-300 был вынужден тормозить очень быстро, из-за опасности воспламенения шасси у полосы дежурил пожарный расчёт.

Что стало причиной поломки - неясно. Газета Rheinische Post пишет, что возбуждено уголовное дело.

Меркель и членам делегации пришлось заночевать в гостинице в Бонне. Она назвала инцидент "серьёзным отклонением от нормы". Министерство обороны Германии не смогло быстро подготовить запасной самолёт. Однако, как сообщает Spiegel, "предназначенные для долгих перелётов самолёты с VIP-салонами в ЕС - редкость". В результате канцлер решила отправиться на саммит в Аргентину на рейсовых самолётах, с пересадкой в Мадриде, куда она с членами делегации и вылетела утром в пятницу. Журналистам пришлось остаться в Германии, для них билетов уже не нашлось. Рейсом Iberia из испанской столицы Меркель отравится в Буэнос-Айрес, куда прибудет уже вечером. В результате Меркель пропустит почти весь первый день саммита. ​

Планировалось, что в Аргентине Меркель проведёт встречу с Владимиром Путиным, причём канцлер накануне обещала поговорить с российским президентом об инциденте с захватом украинских кораблей в Чёрном море. Об отмене этой встречи, в отличие от встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, пока не сообщалось.

Саммит "Большой двадцатки" – двадцати крупнейших экономик мира – проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.