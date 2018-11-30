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В Калининграде защитника памятника Канту вызвали в "Центр Э"

Памятник Канту

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В Калининграде студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта вызвали на беседу в центр по противодействию экстремизму. Михаил Шипилов хотел организовать пикет в защиту памятника Канту и имени самого немецкого философа.

Шипилов рассказал изданию "Новый Калининград", что в "Центре Э" его спрашивали о студентах и активистах из Петербурга, которые также собирались участвовать в акции вместе с калининградцами. Беседа проходила 29 ноября, через два дня после размещения в соцсетях приглашения на пикет. Он был намечен на 2 декабря, и должен был пройти у могилы Канта.

В ответ на поданное Михаилом Шипиловым уведомление в администрации города заявили, что не имеют право согласовывать акции в городском округе, и что ему нужно обратиться к владельцу земельного участка. О ком идет речь, чиновники не уточнили.

В ночь на 27 ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник и могилу Иммануила Канта. У памятника, который находится на площади перед университетом имени Канта, анонимные активисты разбросали листовки с провокационными призывами. Философа в них называют "врагом". Калининградцы связали эти акции с проходящими выборами имени для местного аэропорта в рамках всероссийской акции "Великие имена России".

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