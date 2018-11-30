"Его нельзя оставлять": жизнь Олега Сенцова после голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий заключение в исправительной колонии Белый медведь в городе Лабытнаги Ямало-Ненецкого автономного округа, восстанавливается после выхода из голодовки и активно работает над фильмом "Номера" по своей пьесе, - рассказал Радио Свобода побывавший у него на свидании кинематографист Аскольд Куров. С 14 мая по 5 октября 2018 года Сенцов держал голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. 25 октября 2018 года он был удостоен премии имени Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. В Москве продолжаются пикеты с требованием освободить Сенцова и обменять российских и украинских военнопленных, они проходят напротив администрации российского президента.

В пятницу в пикет вышел кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин:

Я начал разбираться в его деле и для себя пришел к однозначному выводу о его невиновности

- Я принимаю самое живое участие в судьбе Олега Сенцова с момента его ареста. Это солидарность по цеховому признаку. Безусловно, есть много политзаключенных, но Олег Сенцов - кинорежиссер, и для меня это важно. Я прекрасно знаю его безупречную человеческую и профессиональную репутацию. Когда-то это привлекло мое внимание к его случаю, ну, а дальше я начал в этом разбираться и для себя пришел к однозначному выводу о его невиновности. К сожалению, я могу только стоять в одиночном пикете, писать о нем в Фейсбуке или свидетельствовать как эксперт на судебном процессе. Но все это, увы, никак не влияет на судьбу Олега Сенцова и на то, что с ним происходит.

- Вам не кажется, что после того, как Олег Сенцов прекратил голодовку, внимание к его делу несколько снизилось?

Внимание снизилось - людей интересуют экстремальные ситуации

- Внимание, безусловно, снизилось. И это совершенно объяснимо: людей интересуют экстремальные ситуации. Голодовка - это экстремальная ситуация. А тюремное заключение, пусть даже и беспрецедентно длинное - кажется людям менее экстремальным. Что можно сделать? Нужно об этом все время говорить. Говорить, что Олег Сенцов сидит не один. Он пытался сказать своей голодовкой, что есть украинские политзаключенные в России и есть российские политзаключенные в Украине. И нужно, как было написано на плакате, с которым я сегодня стоял, обменять всех на всех. Это гуманное и логичное решение, от которого всем бы было хорошо, - полагает кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Сам Олег Сенцов, прекративший голодовку в начале октября, до сих пор находится под наблюдением врачей в медицинской части колонии "Белый медведь". Он активно работает над фильмом по собственной пьесе "Номера", который снимается в Киеве. Об этом рассказали побывавшие в колонии у Сенцова адвокат Дмитрий Динзе и его коллега-режиссер Аскольд Куров.

По словам Дмитрия Динзе, состояние Олега Сенцова улучшилось, но врачи не могут дать точных прогнозов - как голодовка отразится на его здоровье:

Медики до конца Олегу не договаривают, что с его состоянием

- По поводу медиков - ситуация сложная. Медики до конца Олегу не договаривают, что с его состоянием, сколько он еще пробудет в медицинской части колонии. В отряд он до сих пор еще не вернулся. Сенцов до сих пор находится в отдельной палате медчасти и проходит реабилитацию после голодовки. Его один раз возили в больницу: проводили внешний осмотр, осматривали внутренние органы с помощью специальной медицинской аппаратуры - производили так называемое инструментальное обследование. Установили, что у него есть органические изменения в области сердца, почек и печени. Олег спросил: "Эти органические изменения каким-то образом могут повлиять на здоровье, могут ли они пройти?" На что ему врачи сказали, что это все индивидуально.

- Что включает в себя реабилитация?

- Насколько я понял из рассказа Олега, реабилитация включает в себя определенное питание, медицинское отслеживание, принятие определенных медицинских процедур, лекарств. Какие конкретно - ему не говорят, просто дают таблетки. Советуют поменьше двигаться, ему рекомендован постельный режим.

- Как его настроение?

- Настроение у него бодрое, нормальное. Он сейчас очень активно работает над фильмом, ведет переписку с продюсером, с командой, которая занимается им. Скучать ему не приходится.

- Удалось ли вам как-то обсудить последние новости, связанные с событием в Азовском море, когда российские военные захватили в плен украинских моряков? Следит ли он за новостями? Была ли у него такая информация, что он об этом думает?

От него скрывали один номер "Новой газеты"

- За новостями он следит. Что он об этом думает - ничего не сказал. Мы это не обсуждали. Все 4,5 часа свидания он работал, в основном, с теми бумагами, которые я ему привез. Я постоянно привожу ему очень большую папку - где-то порядка 200 листов - всяких разных материалов по фильму. Он сказал, что за ситуацией следит. Раньше у него работал только Первый канал. Сейчас сделали антенну, поэтому он нормально отслеживает ситуацию. Единственное, когда я к нему приехал, ему несколько недель уже не приходила "Новая газета". Один номер "Новой газеты", например 111-й, от него вообще скрывали. Почему-то они его за нос водили - да, да, принесем, в итоге ничего не приносили. Но когда к нему Аскольд пришел на свидание, все эти номера "Новой газеты" ему выдали. Видно, они следят за информацией или прослушивают нас каким-то образом. По крайней мере, ему все отдали и сказали, что больше задержек не будет. Хотелось бы надеяться на это.

- Нет ли у вас ощущения, что снизился интерес к его делу, после того, как Олег вышел из голодовки?

Все напряженно ждут разрешения ситуации с Олегом

- Олег вышел из голодовки, и все перешли в режим ожидания. Потому что у Петра Порошенко на носу президентские выборы. Исходя из этого, все напряженно ждут разрешения ситуации с Олегом. Конечно, переключают на себя внимание более острые ситуации – к примеру, та, что случилась на Азовском море. Но про Олега не забывают, например, зарубежные кинорежиссеры, которые написали письмо в его поддержку. Плюс он получил премию Сахарова и номинирован на премию Магнитского. А все внимание самого Олега переключилось на его творчество, - рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

О том, как идет работа над фильмом "Номера", который снимается по пьесе Олега Сенцова в Киеве, радио Свобода рассказал побывавший у Сенцова в колонии его коллега Аскольд Куров:

Он захотел увидеться для того чтобы обсудить подготовку к съемкам его фильма "Номера"

- Свидание с Олегом было не запланированным. Это произошло спонтанно. Дело в том, что ему положены краткосрочные свидания, несколько таких свиданий в год. Обычно он их менял на звонки домой. Но в этот раз он захотел увидиться, чтобы обсудить подготовку к съемкам его фильма "Номера", которая сейчас проходит в Киеве. Так случилось, что я стал свидетелем этого процесса, общаюсь со съемочной группой. Поэтому для них это была уникальная возможность передать Олегу какие-то вопросы, чтобы он мог вживую на них ответить, чтобы можно было что-то с ним обсудить, записать его ответы и передать обратно съемочной группе.

- Это ваша первая встреча после того, как Олег прекратил голодовку. Как вы отнеслись к этому решение? И как он его вам объяснил?

- Мы не обсуждали вопрос о прекращении голодовки. Я, конечно, отнесся к этому с радостью, потому что состояние его здоровья вызывало очень большие опасения. Зная его упрямство и целеустремленность, основываясь на тех впечатлениях, которые получил при нашей встрече во время голодовки, я знал, что Олег готов пойти до конца.

- Как сейчас Олег выглядит, как себя чувствует?

- Олег выглядит, конечно, гораздо лучше, чем он выглядел на 22 день голодовки, когда я его видел. Он выглядит здоровым. Он набирает вес, идет на поправку. Но все равно находится под наблюдением врачей в медсанчасти. Он был бодр, энергичен. Сейчас он очень увлечен работой и фактически все время посвящает работе над фильмом.

- Что из себя представляет фильм "Номера"?

"Номера" - это антиутопия, действие происходит в каком-то пространстве, у героев нет имен, а есть только номера. Однажды они решают все изменить

- "Номера" - это пьеса, написанная Олегом еще 7 лет назад. Это такая антиутопия. Действие происходит в каком-то пространстве, где существуют герои, у которых нет имен, а есть только номера. И они живут, подчиняясь правилам, которые написаны когда-то давно, и никто не знает смысла этих правил. Однажды они решают все изменить. Дело в том, что это театральная пьеса. Идея снять фильм по этой пьесе возникла только в этом году у украинского продюсера Анны Поленчук. Олег сам ей предложил. Конечно, Олег из тюрьмы не может быть полноценным режиссером. Он не может полноценно все контролировать. Поэтому в Киеве на площадке будет работать его коллега, сорежиссер Ахтем Сейтаблаев. Это украинский режиссер, который тоже родился в Крыму. Они с Олегом знакомы. Конечно, Олег по возможности будет руководить этим процессом. Они ведут активную переписку со съемочной группой. Адвокат Олега постоянно ездит в колонию, привозит материалы, распечатки, то, что можно показать в цвете, и обратно привозит съемочной группе комментарии, пожелания, режиссерские разработки. Я к этому процессу имею очень посредственное отношение - я наблюдатель.

- Насколько Олега устраивает то, как идет работа?

Олег - очень требовательный человек. Он очень хорошо представляет, чего он хочет

- Конечно, есть шероховатости. Дело в том, что Олег очень требовательный человек. Он очень хорошо представляет, чего он хочет. Он видит картину целиком и пытается это видение удержать и сохранить, но при этом он не конфликтный человек. Конечно, он может требовать, но готов идти на компромисс, если это не настолько принципиально. Конечно, шероховатости связаны в том числе и со сложной коммуникацией. Письма идут иногда неделю, иногда совсем не доходят. Это все проходит через систему ФСИН, где их читают цензоры, и нет возможности отправлять какой-то визуальный материал по почте, только с адвокатом. Поэтому информация часто теряется. И потом, когда выясняется, что что-то сделано не так, как видит Олег, приходится переделывать. Но в целом все участники этого процесса, все участники съемочной группы - это единомышленники. Можно сказать, что буквально все пришли туда, в первую очередь, из-за того, что это фильм Олега Сенцова. Люди хотят быть к этому причастными.

​- Есть какие-то сроки выхода фильма?

- Я знаю только то, что съемки фильма закончатся в 20-х числах декабря, то есть до Нового года. И дальше уже будет постпродакшн, то есть монтаж. И когда он закончится - сейчас сложно сказать. Строгого дедлайна там нет. Можно ожидать, что фильм будет готов весной.

- Что для вас лично значит дело Олега Сенцова?

Для меня важно, что с ним происходит. Я знаю, что нельзя его оставлять

- Так получилось, что мы с Олегом, не будучи близкими друзьями до его ареста, до всех этих событий, вдруг стали, по крайней мере, он мне стал очень близок во время съемок моего документального фильма об этом деле "Процесс". Я встречался буквально со всеми близкими друзьями и коллегами Олега, с его семьей. Для меня сейчас очень важно то, что с ним происходит. Важно добиться его освобождения любыми способами.. Я знаю, что просто нельзя его оставлять, нельзя оставлять усилий по его освобождению. Иногда даже важно просто находиться рядом. Для меня наша встреча - большое событие, и для Олега тоже. Он сказал: "Мне нашего разговора хватит на месяц". Он находится в изоляции, а я был почтальоном, который привез эмоции, впечатления со съемочной площадки от его друзей, которых я видел буквально за несколько дней до свидания. Я верю, что так может случиться, что он увидит свой фильм хотя бы на премьере, а может быть, присоединится к нам раньше, включится в работу. Мне очень хочется верить, что этот кошмар закончится, - рассказал побывавший в колонии у Олега Сенцова режиссер Аскольд Куров.

19 ноября известный французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар отказался ехать в Санкт-Петербург для посещения Государственного Эрмитажа в знак протеста против ситуации с Олегом Сенцовым – украинским режиссёром, отбывающим наказание в российской тюрьме. Об этом Годар заявил в обращении к Дмитрию Озеркову, возглавляющему отдел современного искусства Эрмитажа.

Ранее месяце десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения Сенцова. Обращение было приурочено к приезду президента России Владимира Путина в Париж на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссёры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, а также ряд известных актёров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключённых, содержащихся в российских колониях и тюрьмах. Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Режиссёр обвинения отрицает. Длительное время в этом году он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых и вышел из неё из-за угрозы принудительного кормления. Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.