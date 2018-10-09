Олег Сенцов вошел в шорт-лист премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, вошел в шорт-лист премии Андрея Сахарова за 2018-й год. В этом году премия отмечает 30-летний юбилей, она вручается лицам и организациям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека в мире.

Кроме Сенцова в число трех финалистов, выбранных путем голосования на совместном заседании комитетов Европарламента, вошли борец с коррупцией в Марокко Насер Зефзафи, приговоренный в своей стране к 20 годам лишения свободы за "заговор против безопасности государства", и группа неправительственных организаций, занимающаяся правами беженцев.

Ранее Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента - Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими оккупационными силами на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".

Лауреат премии Сахарова будет определен на конференции председателей фракций Европарламента 25 октября. Церемония вручения состоится в Страсбурге 12 декабря - на пленарной сессии парламента.

Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро.