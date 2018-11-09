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Ростовским политзаключенным продлили арест до февраля 2019 года

Митинг в защиту Яна Сидорова и Владислава Мордасова в Ростове-на-Дону, 28 октября 2018 года

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Суд в Ростове-на-Дону продлил на 3 месяца арест девятнадцатилетнего Яна Сидорова и двадцатидвухлетнего Владислава Мордасова, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков в городе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По версии следствия, Мордасов, Сидоров и еще один арестованный – Вячеслав Шамшин – 5 ноября 2017 года призывали к беспорядкам с помощью агитационных материалов, а также планировали нападения на полицейских.

Активисты настаивают, что проводили мирные пикеты, не связанные с намеченной на тот день акцией запрещенной в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которую власти признали экстремистской. Мордасов и Сидоров вышли к зданию правительства Ростовской области с Конституцией России и плакатами "Верните землю погорельцам Ростова" и "Правительство – в отставку!".

Правозащитный центр "Мемориал" признал активистов политзаключенными. Правозащитники считают версию следствия неубедительной и полагают, что материалы в отношении обвиняемых могли быть сфабрикованы.

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