Amnesty признала трёх жителей Ростова-на-Дону узниками совести

Правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести жителей Ростова-на-Дону Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщается на сайте организации.

В Amnesty считают, что российские власти нарушили права обвиняемых на свободу мирных собраний, свободу выражения мнений, а также право на личную неприкосновенность и справедливый суд. Правозащитники считают, что дело в отношении Сидорова, Мордасова и Шамшина сфабриковано. Ранее суд в Ростове-на-Дону продлил арест обвиняемых на три месяца.

По версии следствия, Мордасов, Сидоров и Шамшин 5 ноября 2017 года призывали к беспорядкам с помощью агитационных материалов, а также планировали нападения на полицейских.

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, не связанные с намеченной на тот день акцией запрещенной в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которую власти признали экстремистской.

Правозащитный центр "Мемориал" признал активистов политзаключенными. Правозащитники считают версию следствия неубедительной и полагают, что материалы в отношении обвиняемых могли быть сфабрикованы.