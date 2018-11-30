Главы МИД "Большой семёрки" осудили действия РФ в Чёрном море

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки" осудили захват Россией украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море у берегов аннексированного Крыма. В заявлении глав МИД Канады, Франции, США, Великобритании, Германии, Японии и Италии подчеркивается, что для использования "военной силы" Россией против украинских кораблей нет оправданий.

Министры призвали к сдержанности и к предотвращению эскалации ситуации. Они также призвали Россию освободить арестованных моряков и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

Также в заявлении подчёркивается, что страны "Большой семёрки" никогда не признают аннексию Крыма Россией.

Инцидент в Чёрном море, недалеко от Керченского пролива произошел 25 ноября. Россия обвинила украинские корабли в нарушении границы и задержала их, применив силу. Украина считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение. 30 ноября стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.​

Из-за конфликта в Чёрном море была отменена встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая планировалась в Аргентине в эту субботу.