Закончилось голосование за новые имена аэропортов России

Голосование на конкурсе "Великие имена России", в рамках которого жителям страны предложили выбрать новые названия для аэропортов, закончилось. Его результаты организаторы обещают объявить 4 декабря.
По предварительным результатам, которые опубликованы на сайте конкурса, в Калининграде 34 процента голосов отдано за императрицу Елизавету Петровну. Второе место поделили советский маршал Александр Василевский и немецкий философ Иммануил Кант. Последний ранее лидировал, а вокруг его имени возник скандал, в ходе которого памятник и могилу философа облили краской.
- С середины ноября число голосов за Елизавету Петровну начало расти. Агентство "Русский запад" тогда отмечало, что показатели этого кандидата, в отличие от остальных, растут равномерно. Росбалт полагает, что это может быть свидетельством использования ботов.
- "Меры" против Канта, в частности, призывал принять депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев, а неизвестные активисты разбросали вокруг облитого краской памятника философу листовки, в которых он назван врагом.
В Омске, где из шорт-листа по решению жюри убрали рок-музыканта Егора Летова, лидирует советский генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, погибший в немецком плену в 1945 году.
- Летов также лидировал на начальных этапах голосования. Министр культуры России Владимир Мединский назвал поклонников музыканта "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом".
- До этого Мединский, говоря о возможности назвать в честь лидера "Гражданской обороны" аэропорт в Омске, заявил, что "присваивать объектам имена живых людей – дурной тон". Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года.
- В конце ноября владелец частного аэродрома в Омской области заявил о готовности назвать его в честь лидера "Гражданской обороны".