Черная метка. Московские учителя опасаются потерять работу

Независимый профсоюз работников образования "Учитель" обращает внимание, что Департаментом образования московской мэрии создана система, при которой в базе информации о столичных учителях можно без какой-либо аргументации поставить любому работнику отметку "не рекомендован". Это означает фактический запрет на профессию. Чиновники признают, что такие отметки выставляются, но отрицают, что они закрывают дорогу в московские школы.

Марина Капустина и Андрей Н. – учителя, которые уволились из-за конфликтов с директорами школ и получили так называемые "черные метки" – отметки в специальной системе автоматизированного учета. Капустина рассказывает, что была на собеседовании в десятке школ. Ее никуда не взяли, в двух школах неформально объяснили, что не берут из-за ответа "нет" в графе рекомендаций. Андрей Н. говорит, что после увольнения устроился в другую школу "по ошибке": его приняли на работу, не посмотрев графу "рекомендации" в досье. Через несколько месяцев эту "ошибку" его новое начальство выявило и также вынудило уволиться. Больше устроиться в московские школы у Андрея Н. не получается.

Четыре учителя из разных образовательных учреждений Москвы отметили в разговоре с Радио Свобода, что сами, а также их знакомые с "черными метками" не сталкивались, но в существование такой системы готовы поверить.

Что узнали в профсоюзе

– Нам стали поступать вопросы от московских учителей, как им избавиться от "черной метки", мы написали в соцсетях, что хотим собрать информацию, и теперь у нас два десятка обращений, – рассказывает Ольга Мирясова, секретарь профсоюза "Учитель".

С 2014 года в Москве работает Универсальная автоматизированная система бюджетного учета, в которой есть сведения о всех трудоустроенных государством столичных сотрудниках системы образования. По данным профсоюза "Учитель", в досье педагогов в этой системе есть графа "рекомендации". И если при увольнении в этой графе учителю поставили "нет", его больше не берут в другие столичные школы. Такая "черная метка" никак не обосновывается, потому нет и четкого механизма ее снятия.

Убрать ее может директор образовательного учреждения, откуда уволился педагог, но не самостоятельно: для этого он должен дать объяснения инспектору округа из Департамента образования, и именно чиновник принимает решение, менять ли рекомендацию. Такой порядок описан во внутреннем документе Департамента образования за подписью начальника Управления координации и планирования (документ есть в распоряжении Радио Свобода).

Также профсоюз "Учитель" получил внутреннюю инструкцию Департамента образования "Порядок регистрации сведений о рекомендациях работодателя при увольнении работника". В ней говорится, что работник автоматически становится "нерекомендованным", если его увольняют за применение насилия, оскорбления учеников и ряд других грубых нарушений. Но ответ "нет" в графе "рекомендации" также может быть выставлен вручную. В инструкции подчеркивается, что отметка "нет" в поле "рекомендации" "носит исключительно рекомендательный характер".

Профсоюз "Учитель" записал видео, в котором есть и документы, которые подтверждают наличие системы оценки учителей, а также создал петицию к Департаменту образования с требованием отказаться от этой практики. Депутатский запрос направил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Шеин – один из руководителей профсоюзного объединения Конфедерация труда России, в которое входит профсоюз работников образования "Учитель".

Что говорит Департамент образования Москвы

На просьбу дать комментарий пресс-служба Департамента образования предложила ознакомиться с их заявлением о сложившейся ситуации. В нем, в частности, говорится: "В блоке кадрового учета расположены досье на сотрудников, в том числе информация о предыдущем месте работы, причине увольнения и рекомендации, которые можно будет представить будущему работодателю. При этом значение "нет" в графе "рекомендации" означает отсутствие у работника рекомендации от работодателя, а не ее отрицательный характер. Действующее законодательство не предусматривает обязанность предоставления работодателем рекомендаций работнику. Отсутствие у лица рекомендаций от предыдущих работодателей не является препятствием для заключения с таким лицом трудового договора. Руководители учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, самостоятельно принимают решение о заключении трудового договора с конкретным лицом".

Что не так

– Реакция департамента ожидаема. Мы понимали, что чиновники будут все отрицать, так как эта практика находится вне правового поля. Ведь выдача рекомендаций никак не регламентирована законами, эту систему сложно оспорить в суде. Мы добиваемся, чтобы департамент отказался от нее и мы могли ее контролировать, так как доступ к Универсальной автоматизированной системе бюджетного учета имеют тысячи работников школ, – говорит Мирясова.

На условиях анонимности ситуацию Радио Свобода прокомментировала представитель руководства одной из московских школ:

– Мы принимали на работу людей с отметкой "не рекомендован", нам из департамента ничего не сказали. Одна из "нерекомендованных" педагогов вскоре ушла от нас, и я согласна с такой ее характеристикой. Еще одна продолжает работать, работает хорошо. Почему она "не рекомендована", не знаю. Наверное, какой-то личный конфликт на предыдущем месте работы. Многие директора школ боятся Департамента образования, поэтому даже рекомендательные предложения чиновников считают строго обязательными, – предполагает собеседник Радио Свобода.