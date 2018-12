Кольцо Пилата, Будды на дронах и страховка от нехватки китайцев

1. В Израиле, как сообщает газета Гаарец, нашли кольцо Понтия Пилата. Археологи осторожнее журналистов в оценках того, кому принадлежало найденное кольцо, но находка всё равно знаменательная. На самом деле кольцо было найдено не сейчас, а 50 лет назад вместе со множеством других артефактов при раскопках крепости и дворца в Иродионе под Вифлеемом, но только сейчас его наконец отчистили и обнаружили греческую надпись «Пилата» (иными словами, «принадлежащее Пилату»). Культурный слой, в котором было обнаружено кольцо, принадлежит к концу 60-х - началу 70-х годов нашей эры, то есть времени Первой Иудейской войны, когда Иродион был захвачен евреями, восставшими против римского владычества. Археологи считают, что повстанцы могли складывать в крепости добычу, собранную в других местах. Приказавший распять Христа Понтий Пилат был прокуратором (или префектом) Иудеи примерно на 40 лет раньше. За то, что найденное кольцо принадлежало именно ему, говорит выбитая на нём надпись — фамилия Пилат в Римской империи была крайне редкой и вероятность того, что в это время в Иудее был какой-нибудь другой Пилат, исчезающе мала. Против того, что это кольцо прокуратора, говорит материал кольца — оно сделано из простой меди, и многие историки сомневаются, что правитель римской провинции мог носить такое дешевое украшение. Другие историки, правда, возражают, что найденное медное кольцо могло быть копией золотого оригинала. По их словам, Пилат мог надевать золотое кольцо на торжественные и официальные мероприятия, а медную копию использовать для повседневного ношения.



2. Кстати о религиозной терпимости. Прокуратура Индонезии выпустила мобильное приложение Smart Pakem, специально предназначенное для стука на еретиков или, как теперь модно говорить, сектантов — то есть представителей любого вероучения, не принадлежащего к 7 официально разрешенным в Индонезии религиям: исламу, католичеству, протестантизму, индуизму, буддизму, конфуцианству и бахаизму. Приложение бесплатное и распространяется через Google Play store. Если раньше, чтобы донести властям о подозрительном религиозном собрании, нужно было заполнить и отослать целый бумажный формуляр, то теперь это можно сделать, просто нажав на иконку. Вероятно, скоро этот передовой опыт захотят перенять и некоторые другие страны.

3. Между тем в одной из голландских церквей уже больше месяца идет непрерывная служба. Это не попытка установить рекорд для Книги Гиннесса, а попытка прихожан и священников защитить обратившуюся к ним за помощью армянскую семью, которую голландские власти решили выслать из страны спустя 9 лет проживания в ней. Семья Сасуна Тамразяна сбежала из Армении после того, как он стал получать угрозы и подвергаться нападениям за свою оппозиционную деятельность. Голландский суд предоставил им политическое убежище, но власти оспорили это решение, и Верховный суд Голландии встал на их сторону, отменив решение нижестоящего суда. Не желая уезжать из страны, Тамразян c женой и тремя детьми спрятались в церкви в Гааге. По голландским законам полиция не имеет права заходить в церковь во время службы, так что служба теперь продолжается семь дней в неделю днем и ночью без перерывов. Священники говорят, что получают огромную поддержку со всей страны, в том числе и от своих коллег, приезжающих к ним на помощь, так что служба теоретически может продолжаться бесконечно. Параллельно церковь ведет переговоры с властями, которые, по словам настоятеля, дают определенную надежду на хороший исход этого дела.

4. Священники храма Рюгандзи в Киото пробуют новые методы привлечения молодежи в храмы, проведя религиозную службу в формате технопати с живыми диджеями, поп-группой, лазерным шоу и летающими (на дронах) Буддами. Правда, судя по видео ниже, оригинальная служба привлекла не столько верующих, сколько журналистов.

5. С противоположной стороны Евразии, в шотландском Эдинбурге, решили запретить тихое диско. Тихое диско — новый модный формат вечеринок, участники которых танцуют в наушниках, чтобы не мешать шумом окружающим. Окружающие тем не менее всё равно недовольны. Граждане пишут жалобы на то, что тихие диско на самом деле совсем не тихие, потому что их участники топают, кричат и подпевают, и к тому же создают аварийные ситуации в городе: тихие диско регулярно проводят и на открытом воздухе. Власти прислушались к жалобам и постановили запретить тихое диско за то, что оно слишком шумное. Так ли это на самом деле, вы можете решить сами, посмотрев это видео:

6. Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне решил застраховаться от снижения числа студентов из Китая. Страховой случай наступит, если сумма, которую платят китайцы за обучение, упадет как миниум на 20% в результате эпидемии, визовых ограничений, торговой войны и т.п. Университет заплатил страховой компании $424,000, и при наступлении страхового случая должен получить $60 миллионов. Самое интересное тут то, что хотя о сделку рассекретили только сейчас (запрет её разглашения был частью договора страхования), она была заключена ещё в 2015 году — более чем за год до того, как Трамп стал президентом, начал торговую войну с Китаем и из его администрации начали раздаваться сигналы о том, что китайских студентов могут перестать пускать в США.

7. Население Большого Токио уже составляет почти 40 миллионов человек и продолжает расти очень быстрыми темпами. Городским службам всё труднее справляться с таким количеством жителей, и правительство Японии серьезно рассматривает возможность выплатить обитателям 23 центральных районов города, где проживает около 9 миллионов человек, по 3 миллиона йен (около 26,5 тысяч долларов), если они согласятся переехать из Токио в другой город или хотя бы из центра за окраину. Мэр Токио согласен с тем, что город страдает от перенаселения, но не верит, что люди согласятся уезжать из столицы за каких-то 26,5 тысяч долларов.

8. В США раздаются призывы снова разрешить платные туалеты. Федеральное законодательство не возражает против платных туалетов, но во многих штатах, а также во многих городах, они запрещены. Запрет стал результатом кампании, которую в 1970-х годах развернули феминистские активистки. Их возмутило то, что в существовавших в то время в США платных туалетах деньги брали только за доступ к кабинкам — доступ к писсуарам (которые значительно легче убирать, и в которых не могут запираться наркоманы и любители быстрого секса) был бесплатным. Активистки посчитали такую практику гендерной дискриминацией, и в борьбе с насморком решили отрубить всю голову — вообще запретить брать плату за вход в туалет. Кампания приобрела огромный размах, была даже создана специальная общественная организация CEPTIA (the Committee to End Pay Toilets in America, Комитет за запрет платных туалетов в Америке). В результате активистки одержали если не глобальную победу, то много локальных: брать деньги за вход в туалет запретили в Аляске, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Айове, Мичигане, Огайо, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Теннесси и Вайоминге. Но победа оказалась пирровой. Платные туалеты не превратились в бесплатные, они по большей части просто исчезли, потому что местные власти не хотели вливать деньги и силы в их содержание. Автор статьи призывает дать платным туалетам ещё один шанс и обратиться к передовому опыту Европы и Азии, где платные туалеты разрешены, пользование ими стоит копейки, и людям не приходится идти на всяческие ухищрения, если им вдруг приспичило по нужде.

9. Переводящее с голоса китайское мобильное приложение iFlytek поймали на цензуре. Так, при переводе с английского, словосочетание «Независимость Тайваня» оно переводит как просто «Тайвань», словосочетание «Площадь Тяньаньмэнь» (где в 1989 проходили массовые антиправительственные протесты) переводит как просто «Площадь», а слово «Протесты» не переводит вообще. Также она вообще отказывается переводить с китайского на английский словосочетания «Независимость Гонконга», «Независимость Тайваня», «Независимость Тибета» и «Независимость Синьцзяня». Правда, это ограничение действует только в версии для Андроида, в версии для iOS цензуру пока не ввели.

10. Американская армия собирается закупить у Microsoft 100 тысяч очков дополненной реальности HoloLens— это приблизительно вдвое больше, чем было продано компанией на гражданском рынке по всему миру. Очки планируется использовать как для обучения, так и в боевых миссиях — Пентагон рассчитывает, что они помогут солдатам вовремя обнаружить противника и выбрать самый эффективный способ его поражения. Американская армия (а также израильская) уже провела испытания очков, которые можно купить на сайте Microsoft за 3000 долларов, но военная версия будет отличаться от них как минимум тем, что в неё встроят поддержку ночного видения, тепловые сенсоры и датчики для мониторинга основных жизненных функций.