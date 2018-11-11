Дети-убийцы, боты в глазу и лекарство от Паркинсона

1. Пекинский политехнический институт при Министерстве промышленности и информационных технологий, тесно связанный с китайским ВПК, отобрал самых талантливых школьников страны (27 мальчиков и 4 девочек) для экспериментальной программе по разработке «умного» оружия, наделенного искусственным интеллектом. Как объяснил профессор, который занимался их отбором (его имя не называется из соображений секретности), от кандидатов требовался не только интеллект, но и боевитость, умение преодолевать трудности, и, главное, патриотизм. Каждого из отобранных старшеклассников будут индивидуально обучать два лучших специалиста по вооружениям, один из которых будет ученым, а другой — представителем оборонной промышленности. После полугода теоретического обучения юные таланты выберут себе специализацию и будут направлены на стажировку в лучшие оборонные лаборатории страны. Американские эксперты считают, что это первая в мире программа по целенаправленному воспитанию специалистов по новым системам оружия прямо со школьной скамьи.

2. Робот-автостопщик Матильда, о которой мы писали в одном из предыдущих выпусков, доехала до цели, изрядно поколесив по Чехии и заставив понервничать своих создателей и поклонников. Один раз встроенный в нее GPS внезапно показал, что она находится глубоко на территории Польши, а фотоаппарат передавал черные снимки, как будто Матильду похитили, но оказалось, что у Матильды просто села батарейка и поэтому приборы сбоили. После того, как очередной водитель ее зарядил, выяснилось, что она в Чехии, среди друзей, и путешествие продолжается. Теперь, преодолев за неделю 1718 километров и сменив 17 автомобилей, Матильда находится в Музее рекордов в Пелгржимове, а все желающие скоро смогут распечатать себе ее копию на 3D принтере по инструкциям из файлов, которые на днях будут опубликованы на её сайте.

​3. Все наверняка читали о том, как быстро благодаря авиаперелетам распространяются в наше время новые смертельные эпидемии. Стоит кому-то в Китае заболеть каким-нибудь птичьим гриппом, как уже через каких-нибудь три дня больные с этим диагнозом поступят в госпитали Нью-Йорка и Парижа. Но ученые из Оксфордского университета в своей новой статье утверждают, что общедоступные путешествия не вызывают, а, наоборот, предотвращают глобальные пандемии. Согласно их утверждениям, до того, как какой-либо вирус становится смертельным, он обычно существует в менее опасной, мягкой форме, к которой человеческий организм может выработать иммунитет. Поэтому раньше население стран, где изначально появлялся вирус, страдало от него гораздо менее сильно, чем территории, куда он попадал с путешественниками — так, например, огромное количество индейцев вымерло от занесенной европейцами эпидемии брюшного тифа, при том, что в самой Европе тиф эпидемий такого масштаба не вызывал. Теперь же, в результате развития транспорта, менее опасная версия вируса успевает распространиться по всему миру еще до появления эволюционировавшего смертельного штамма, и приход этого последнего большинство людей на всех континентах встречает уже хорошо подготовленными. Именно поэтому, по мнению ученых, с 1918 года в мире не было ни одной настоящей пандемии.

4. Американские педиатры обеспокоились тем, чему учат детей Голливудские фильмы, и, подсчитав количество актов насилия в фильмах про супергероев, с удивлением обнаружили, что супергерои производят еще больше насилия, чем суперзлодеи. Так, в фильмах, выпущенных в 2015-2016 годах, супергерои совершают в среднем 23 насильственных действия в час, а суперзлодеи — лишь 18. В общей сложности супергерои дрались в этих фильмах 1021 раз, а суперзлодеи — только 599. Супергерои уничтожили 199 объектов, а суперзлодеи — 191. Супергерои убили 168 человек, а суперзлодеи — только 93. Единственным преступлением, которое суперзлодеи совершали чаще, чем супергерои, было запугивание и пытки. Суперзлодеи запугивали и пытали других персонажей 237 раз, а супергерои — всего лишь 144.

5. Исследователи из Университета Гавайев в Маноа сосчитали, что один только майнинг биткоинов потребляет столько энергии, что выделяющиеся при производстве этой энергии парниковые газы могут повысить глобальную температуру на 2°C, при условии, что биткоины будут и дальше расширяться с той же скоростью, с которой в среднем расширяются новые компьютерные технологии.

6. Компьютерные технологии уже так глубоко проникли в образование и заменили традиционную практику, что, по утверждению британских медиков, нынешние студенты медицины, отлично зная, как все делается в теории, не приобретают во время обучения элементарных мануальных навыков и не способны даже толком зашивать раны.

7. Полиции Дубая показалось мало закупленных для патрулирования Ламборгини, Астон-Мартинов и Макларенов. Теперь дубайские полицейские осваивают летающие мотоциклы. Ожидается, что они поступят на вооружение полицейских в 2020 году.

8. Немецкие музыкальные лейблы Deutsche Grammaphon и Decca проанализировали записи классической музыки за последние полвека и обнаружили, что и ее затронул ускоряющийся тем современной жизни: оказалось, что исполнители сегодня играют Баха в среднем на 30% быстрее, чем 50 лет назад.



9. Немецкие медики создали крошечных, в 200 раз тоньше человеческого волоса, спиралевидных микроботов, которые проникают в глаз, чтобы доставлять лекарства в его отдельные части. Этот метод в десять раз быстрее и эффективнее, чем глазные капли или инъекции. Микроботов можно распечатывать на 3D-принтере и управлять ими с помощью магнитного поля.

10. В Японии впервые в мире пересадили людям в мозг индуцированные стволовые клетки, чтобы излечить их от болезни Паркинсона. Для клинических испытаний было выбрано 7 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые страдают болезнью Паркинсона уже более 5 лет и безуспешно лечились от нее другими методами. Каждому из них ввели примерно 2.4 миллиона клеток. Исследование проводится в исследовательском центре Университета Киото, возглавляемом Синъя Яманакой, который в 2012-м получил за изобренение индуцированных стволовых клеток Нобелевскую премию. Японские медики рассчитывают, что пересаженные клетки помогут повысить производство дофамина — именно отмирание дофамино-производящих нейронов и приводит к болезни Паркинсона.