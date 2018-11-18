Карта-стукач, суперкар на вине и рога в конституции

1. «Карту отечества» - сделанный по китайскому образцу и китайской же фирмой ZTE новый «умный» паспорт - получили уже более половины граждан Венесуэлы. Карта связана с правительственными серверами и содержит не только данные об имени, возрасте и поле владельца, но и сведения о его работе, доходе, недвижимости, получаемых пособиях, присутствии в социальных сетях, походах на избирательный участок и даже визитах к врачу. Разрабатываемая сейчас ZTE система позволит использовать карту для платежей — и заносить при этом в государственную базу данных сделанные с ее помощью покупки. Венесуэльцы и защитники прав человека за рубежом опасаются, что карта будет использоваться для того, чтобы поставить граждан под тотальный контроль государства, как это уже происходит в Китае.

2. В самом Китае недавно ужесточилась цензура. Если раньше в китайских СМИ и соцсетях нельзя было ругать китайских политиков, то теперь нельзя критиковать и китайскую экономику. Запрещено писать о новых американских пошлинах на китайские товары, говорить о том, что в стране снижается экономический рост, и выражать сомнение в эффективности государственных корпораций, которые, по мнению председателя Си, должны оставаться основой экономики страны. Более того, власти начали выселять из занимаемых зданий независимые экономические аналитические центры и запрещать некоторым известным экономистам выезд из страны на международные конференции. Между тем ожидается, что рост китайского ВВП за третий квартал 2018 окажется самым низким с кризисного 2009 года, фондовый рынок страны падает значительно быстрее, чем общемировой, а кредитование реального сектора страны за один лишь последний месяц сократилось почти что в три раза — так, что руководству Центрального банка КНР пришлось вызвать на ковер руководителей 30 крупнейших коммерческих банков и потребовать от них увеличить кредитование и не отклоняться от линии партии на развитие производства.

3. В Швейцарии 25 ноября пройдет референдум по включению в конституцию страны поправки о коровьих рогах. Дело в том, что подавляющее большинство швейцарских фермеров спиливают своим коровам рога, чтобы те не бодались и не цеплялись за изгороди и кусты. Однако некоторые швейцарцы считают это издевательством над животными. Один из них, тоже фермер, решил действовать и ухитрился фактически в одиночку собрать 100 тысяч подписей, необходимых для объявления референдума. Он не собирается запрещать своим коллегам спиливать коровам рога и намерен действовать не кнутом, а пряником: если швейцарские граждане одобрят поправку, тем фермерам, которые эти рога не спиливают, будут полагаться закрепленные в конституции дотации.

4. Польская авиакомпания LOT потребовала у пассажиров самолета Boeing 787 Dreamliner, чтобы те оплатили его ремонт. Лайнер сломался перед отлетом из Пекина в Варшаву. Примерно 200 его пассажиров ожидали вылета уже 10 часов, когда к ним подошел представитель авиакомпании и заявил, что работающие над починкой самолета китайские механики отказываются принимать оплату в любой другой форме, кроме наличных, а нужной суммы у работников LOTa не нашлось, поэтому пассажирам необходимо скинуться. На вопросы пассажиров о том, каким образом за обслуживание самолета международной авиакомпании в крупном международном аэропорту можно заплатить только наличными, представитель авиакомпании ответить не смог. В конце концов пассажирам пришлось-таки собрать 2500 юаней (360 долларов). Пассажиры сообщили об инциденте польской версии журнала Newsweek, которая обратилась в LOT за комментариями. Там сначала все отрицали, но в конце концов признались, что деньги действительно были собраны, но возвращены пассажирам по прибытии в Польшу.

5. Генетические тесты, которые определяют ваше этническое происхождение и вероятные наследственные болезни, проводятся уже давно и стоят относительно недорого. Но новый американский стартап предлагает всем желающим делать генетические тесты вообще бесплатно — при условии, если вы согласитесь поделиться с компанией подробной информацией о своем здоровье, питании и вредных привычках. Компания рассчитывает продавать эту информацию фармацевтическим фирмам, чтобы те могли лучше связать информацию о здоровье людей с их генетическим кодом.

6. "Астон-Мартин" принца Чарльза ездит на белом вине. Ну, почти — на биоэтаноле, получаемом из непроданных остатков белого вина, произведенного в Великобритании. Принц Чарльз заявил, что он потребовал от инженеров "Астон-Мартина" переделать машину, подаренную ему королевой на 21-летие, так, чтобы она была экологичной, иначе он не будет ее водить — и инженеры, поворчав, пришли к такому решению. На самом деле машина принца ездит на вине уже давно, британская пресса писала об этом еще в 2008 году. Но вышедший к 70-летию принца документальный фильм BBC, где он рассказывает о своем автомобиле, снова привлек к этому внимание. Заодно принц рассказал, что королевский поезд по его настоянию ездит на горючем, полученным из растительного масла.

7. В Англии создали молекулярную сеть, которая улавливает и выводит из организма сахар. Это уже не первое подобное средство, но оно почти в сто раз эффективнее всех предыдущих. Изобретение может стать прорывом в борьбе с диабетом.

8. В США разработали батарейку, которая вышивается специальными нитками на одежде. Разработчики надеются, что это поможет распространению биосенсоров, которые следят за состоянием здоровья человека — раньше их использование было затруднено как раз тем, что они для своей работы требовали носить на теле большие и неудобные батарейки.

9. Британские ученые между тем выяснили, что хождение спиной вперед стимулирует память. Участникам эксперимента показывали видео со сценой преступления, набор картинок и список слов. Потом некоторых из испытуемых просили идти вперед, других — оставаться на месте, а третьих — пятиться назад. Группа, которая пятилась назад, лучше двух других групп вспоминала то, что им было показано до этого. Эффективным стимулятором памяти оказалось даже то, что испытуемые просто представляли себе, как они пятятся назад, физически при этом не двигаясь. Звучит, конечно, интересно, но не стоит забывать, что в результате недавней проверки результаты несколько громких психологических экспериментов не подтвердились — в том числе не подтвердился результат и в чем-то похожего эксперимента, авторы которого утверждали, что на поведение человека на переговорах влияет то, какой предмет он держит в руках (те, у кого был мягкий предмет вели себя мягко, те, у кого жесткий — жестко, и т.п.). Кризис воспроизводимости, о котором мы писали в сентябре, сильнее всего поразил именно социальную психологию, и к результатам любых подобных экспериментов необходимо относиться с осторожностью.

10. И напоследок: японский министр, который будет отвечать за компьютерную безопасность предстоящей Олимпиады-2020 в Токио, признался в парламенте, что никогда в жизни не прикасался к компьютеру. По его словам, все операции с компьютером, необходимые ему по работе, производила его секретарша. Признание было сделано после того, как парламентарии выразили свое удивление тем, что министр не смог ответить им на элементарные вопросы, касающиеся мер по обеспечению кибербезопасности страны.