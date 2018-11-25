Жирный пост, праздничный ботокс и копирайт на вкус

1 Журнал Science подытожил результаты последних экспериментов на животных по изучению влияния разных видов диеты на долголетие и здоровье и обнаружил, что всего полезнее пост и молитва . Опыты на обезьянах и крысах подтвердили некоторые старые советы диетологов. Тремя самыми полезными для здоровья режимами питания (не считая традиционного совета меньше жрать, который тоже работает) оказались:

Принимать пищу только в определенную часть дня длительностью от 4 до 12 часов, начиная с утра, а в остальное время не есть совсем.

Один-два дня в неделю есть примерно вчетверо меньше обычного, а остальное время питаться нормально.

Раз в три-четыре месяца, а если хватит силы воли, то и раз в месяц, пять дней подряд есть примерно втрое меньше обычного, причем в эти пять дней получать энергию не из салатов, а главным образом из жиров — то есть употреблять высококалорийную пищу, но в очень малых количествах.

Все эти способы увеличивали у подопытных животных продолжительность жизни и снижали их заболеваемость диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

2. Американские медики из фирмы Genomic Prediction разработали генетический тест, который позволяет определить по эмбриону не только широкий спектр возможных заболеваний, но и уровень IQ человека, в которого этот эмбрион превратится. Точность оценки IQ пока небольшая, около 25 пунктов, но это позволяет как забраковать эмбрионы с экстремально низким будущим интеллектом, так и выбрать из пригодных для искусственного оплодотворения эмбрионов потенциальных «гениев». Эту последнюю услугу Genomic Prediction предоставлять отказывается по этическим соображениям, но раз отбор самых умных потомков возможен технически, нет сомнений в том, что довольно скоро это начнет применяться и на практике, если не в США, то в странах с меньшей моральной щепетильностью медиков – например, в Китае.

3. Жительнице Чехии не разрешили забеременеть от умершего мужа. В 2014 году они с мужем решили заморозить его семя после того, как у мужа обнаружили опухоль — они боялись, что лечение может привести к его бесплодию. Муж успел сдать сперму и подписать согласие с тем, что ее используют для оплодотворения его жены, но скоропостижно умер еще до запланированной ими процедуры. Жена в трауре отменила оплодотворение, но через некоторое время, оправившись от травмы, все же решила родить ребенка. Однако клиника отказала ей, сославшись на то, что согласие супруга на использование спермы не может быть старше 6 месяцев, а этот срок уже прошел. Женщина обратилась в суд, но и суд отказал ей, мотивируя это тем, что неизвестно, хотел ли муж, чтобы жена рожала и после его смерти, а также тем, что ребенок должен будет расти без биологического отца. В попытке добиться своего женщина дошла до Конституционного суда, но теперь получила отказ и там. В обосновании своего вердикта судьи поддержали решение нижестоящих судов и упомянули о том, что использование спермы мертвого человека без его письменного согласия на её использование после его смерти стало бы беспрецедентным случаем в Европе — в большинстве нвропейских стран для этого требуется отдельное письменное согласие донора, а в Германии использование для оплодотворения спермы умершего человека вообще является уголовным преступлением.

4. Экономисты изучили статистику визитов американцев к врачу и обнаружили, что в конце года, в период между Днем Благодарения и Рождеством, американцы значительно реже посещают докторов, чем во все остальные месяцы — вероятно, в предрождественской суете у них на это просто не хватает на это времени. Однако и из этого правила есть исключение. На одну процедуру американцы в это время года ходят примерно на 45% чаще, чем в остальные дни. Догадываетесь, что это за процедура? Конечно, инъекции ботокса.

5. Швейцарские биологи обнаружили, что инфицированные муравьи стараются держаться подальше от своих сородичей, причем они начинают это делать еще до полноценного развития болезни. Очень жаль, что многие люди не следуют их примеру.

6. Испанское правительство приняло программу перехода на электромобили. В соответствии с этой программой автомобили с двигателем внутреннего сгорания, дизельные, бензиновые и даже гибридные, перестанут регистрировать в 2040 году, а с 2050 будет запрещено и их использование на дорогах.

7. Совсем недавно мы писали о том, что в Японии разрабатывается программа, которая через десяток лет позволит людям с земли удаленно работать в космосе, управляя индивидуальными роботами. И вот уже завтра похожая программа будет запущена, правда, не в космосе, а на Земле. В понедельник 26 ноября в Японии открывается первое передвижное кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы. Но управлять этими роботами будет не искусственный интеллект, а инвалиды, прямо из своего дома или больницы, лежа в своих кроватях или сидя в креслах-каталках. Роботы-официанты оснащены камерой, микрофоном и динамиком, которые помогают их операторам общаться с клиентами. А двенадцать подвижных суставов позволяют роботам носить подносы с едой и разливать напитки (в Японии не принято самостоятельно наливать себе напитки в ресторане, это должен делать официант).

8. Голландские медики из фирмы Diagnoptics научились определять диабет на самых ранних стадиях его развития, просто посветив специальной флюоресцентной лампой на кожу пациента. Это стало возможным потому, что развитию диабета предшествует накопление в коже конечных продуктов гликирования (AGE), которые отражают флюоресцентный свет не так, как другие протеины. Метод позволяет предсказать диабет за 4 года до его начала, но до широкого применения этого способа диагностики может пройти еще несколько лет — критики требуют дополнительных клинических исследований для исключения риска ошибочных положительных диагнозов.

9. Китайская система «социального кредита», то есть тотального контроля за населением, которую правительство КНР испытывает в Синьцзяне и некоторых других районах страны, будет введена в столице страны Пекине до конца 2020 года. С помощью обязательных к установке мобильных приложений, уличных камер с распознаванием лиц и других технических средств эта система отслеживает буквально все действия человека, и начисляет ему баллы за хорошие дела (сдача крови, перевод старушки через улицу и т.д.) и штрафные очки за плохие (переход улицы в неположенном месте, нарушение общественного порядка, задержка с квартплатой, сомнительные посты в соцсетях и т. п.). Если у человека высокий социальный рейтинг, ему положены различные бонусы. Например, с него не будут брать залог в гостинице или проверять его платежеспособность в банке. Но если его социальный рейтинг падает ниже определенного уровня, жизнь его становится невыносимой. В частности, ему не дают кредитов, он не может наняться почти ни на какую приличную работу и, главное, ему ограничивают свободу передвижения, не позволяя покупать билеты на самолеты и скоростные поезда. Система действует еще очень недолго и только в отдельных районах Китая, но она уже привела к 11 миллионам отказов в авиаперелетах и 4 миллионам отказов в продаже билетов на поезд. В столице Китая, где живет 22 миллиона человек, систему планируют сделать еще более жесткой. Люди с низким социальным рейтингом «и шагу не смогут ступить», говорится в официальном сообщении о плане введения системы в Пекине.

10. Европейский суд (высшая судебная инстанция Евросоюза) постановил, что вкус не охраняется копирайтом. Решение стало результатом жалобы голландской компании производителя сыра Heksenkaas («Ведьмин сыр») на другую голландскую компанию, производящую сыр Witte Wievenkaas («Знахаркин сыр») за то, что Witte Wievenkaas полностью копирует вкус Heksenkaas. Европейский суд решил, что в отличие от текстов и музыки, где совпадения можно установить объективно, по буквам и нотам, вкус является ощущением, зависящим от множества субъективных факторов, так что совпадение вкусов — вещь относительная. В связи с этим суд отказал компании в иске и превентивно запретил европейским странам выдавать копирайт на вкусы.