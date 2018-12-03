Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова обвинили в организации несогласованного митинга. Об этом он написал в своем фейсбуке. Вместе со своим отцом Геннадием Гудковым он посетил акцию протеста против строительства мусорной свалки "Мячково" в Коломенском районе Москвы. Судебные процессы по делам об административных правонарушениях состоятся 13 декабря.

По словам Дмитрия Гудкова, изначально на акции ожидались лишь несколько человек, однако благодаря распространению информации в соцсетях на мероприятие пришли сотни людей. Политик пообещал собрать возле здания суда новый митинг в знак протеста против группы, которую он назвал "мусорной мафией".

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов рассказал "МБХ Медиа", что административный протокол не был оформлен, и повестка была отправлена Гудкову по смс.

Дмитрий Гудков — глава партии "Гражданская инициатива", на базе которой он безуспешно пытался зарегистрировать "Партию перемен". По словам Гудкова, эта политическая сила занимает "антипутинскую" позицию. Её члены намерены добиваться ухода президента России Владимира Путина, снятия санкций и прекращения военных конфликтов, в которых участвует Москва.