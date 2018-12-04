Город сирот. Эфир в 21:05

47 279 детей, оставшихся без попечения родителей, в России ждут приемную семью. И, хотя в Министерстве просвещения подчеркивают, что это самый низкий показатель, за всю новую историю России, 47 279 человек – это население целого города вроде Салехарда или Кронштадта.

Как найти свою семью? Как стать приемным родителем или опекуном? Чем помогает государство и что будет за отказ от приемного ребенка? Спросим у Дианы Машковой и Наталии Мишаниной.