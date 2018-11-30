В Воронеже полиция угрожает пикетчкам против ВИЧ-стигматизации

В Воронеже организаторы пикета против ВИЧ-стигматизации геев получили угрозы от сотрудников полиции. Активистам заявили, что в случае проведения акции их ожидают риски, которые "могут прийти откуда угодно". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Виола Андрущук и Ольга Музыка также получили предупреждение от администрации города, в котором сказано, что проведение пикета может нарушить закон о пропаганде гомосексуализма. Активистов вызвали в полицию, где им заявили, что в отношении них могут применить статьи об экстремизме, если "кто-то придет на акцию со свастикой".

Позже Музыке позвонил сотрудник правоохранительных органов, который предупредил её о рисках для участников акции. Активистам звонили представители администрации и полиции, уточняя, состоится ли намеченная акция. Пикет против ВИЧ-стигматизации геев запланирован на 1 декабря и приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В 2013 году в России был принят закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма среди подростков. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.