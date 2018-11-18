Протесты в Подмосковье привели к закрытию многих свалок, и мэрия Москвы вынуждена искать новые способы вывоза мусора из мегаполиса. Одним из основных, видимо, станет перевозка отходов по железной дороге в другие регионы России. Для этого в Москве в черте города строятся три станции сортировки и упаковки отходов: в Замоскворечье, недалеко от метро "Волгоградский проспект" и в Некрасовке. Эти проекты уже вызвали недовольство местных жителей: строительство идет, но о нем почти ничего не известно.

О том, что московский мусор будут вывозить в другие регионы России по железной дороге, впервые стало известно в январе 2018 года. Вскоре появились подробности: мусор планируют накапливать в малонаселенных районах Калужской и Архангельской областей. Там это тоже вызвало возмущение жителей, но протесты пока не приняли таких масштабов, чтобы власти отказались от запуска новых полигонов.

Перевозить и захоранивать столичные отходы будут с помощью технологии брикетирования. Она предполагает, что мусор привозится на сортировочные станции, там измельчается, отделяются жидкости и пищевые отходы, а оставшееся спрессовывается и упаковывается в плотный целлофан. Как стало известно благодаря расследованию сайта Meduza, в черте Москвы строятся три такие станции. Официальных сведений о том, как этот процесс будет организован, нет до сих пор: мэрия не давала разъяснений, сколько мусора будет вывозиться из столицы по железной дороге, как будут подвозить мусор на станции, чтобы не провоцировать новые пробки, куда будет вывозиться мусор, непригодный для брикетирования.

Сортировочные тайны

– Никто толком не знает, что будет происходить на трех московских мусороперегрузочных станциях, – говорит Алексей Киселев, координатор токсической программы "Гринпис".

Есть информация о том, что одно из трех мест перегрузки мусора будет открыто на железнодорожной станции Москва-Товарная, в километре от Павелецкого вокзала. Перегрузочную станцию уже строят, расстояние до ближайшего жилого дома – 300 метров, рядом также находится школа.

Муниципальный депутат Замоскворечья Вера Леонова рассказала Радио Свобода, что жители и местные депутаты узнали об этом проекте из новостей и возмущены, что никакого обсуждения, его презентации не проводилось. Сейчас они пытаются узнать, на каком основании ведется строительство, как станция будет работать.

У метро "Волгоградский проспект", также в атмосфере секретности, строится сортировочная станция на месте бывшей железнодорожной станции Бойня-город, расстояние до ближайших жилых домов – полкилометра.

По данным Ильи Свиридова – экс-кандидата в мэры Москвы и главы муниципального округа Таганский, достаточного количества документов для строительства и запуска сортировочной станции в этом районе не существует. Он получил обращения от жителей дома 42 по улице Большая Калитниковская, а также от людей, купивших квартиры в новых жилых комплексах: "Резиденция композиторов", Sreda и "Кварталы 21/19".

– Есть факт ведущегося строительства, причем ускоренными темпами. Были какие-то закупки, но они были отменены, когда стали достоянием общественности, – рассказывает Свиридов. – Местные активисты нашли шведскую фирму, которая поставляет упаковочные системы для станции: это компания Flexus Balasystem. Две установки у них уже купили. Люди раздражены, им не нравится, что будет огромная свалка рядом с большим количеством новых жилых комплексов. Они только купили жилье эконом, бизнес-класса, взяли ипотеку. И тут у них прямо из окна видно, как строится что-то, три гектара по площади, и это что-то начинает обретать черты мусорного полигона. Официальных данных о проекте нет, потому я и написал обращение в правительство Москвы с просьбой объяснить, что происходит.

Больше всего информации о станции сортировки мусора в Некрасовке, районе за МКАДом на юго-востоке столицы. Как рассказал муниципальный депутат из Некрасовки Дмитрий Шувалов, о проекте стало известно от местных жителей, работающих в столичной системе ЖКХ. Они обратили внимание активистской группы "Совесть Некрасовки" на строительство некого ангара и рассказали, что это – будущая станция по сортировке и упаковке мусора.

Шувалов уверен, что строительство также ведется без необходимых на то документов. Активисты из Некрасовки борются за то, чтобы станция не была открыта. Ближайшие жилые дома находятся также примерно в полукилометре от стройки. По информации активистов, через станцию в Некрасовке из Москвы планируется вывозить миллион тонн мусора в год. В день свозить отходы в район будет 300 мусоровозов.

Опасно или нет?

По мнению Владимира Марьева, руководителя центра "Управление отходами и вторичными ресурсами" при Министерстве промышленности и торговли России, технология брикетирования достаточно прогрессивная:

– В Италии есть места, где накоплены такие отходы, ничего страшного в этом нет. Англичане в таком виде перевозят отходы в Швецию. В Швеции это сжигается и генерируется тепло и электроэнергия. Мусор перевозится на баржах, никто из жителей не протестует. Я видел, как эти баржи приходят в Швецию. Самое главное – отсортировать пищевые, влажные отходы. Все остальное, согласно зарубежному опыту, упаковывается достаточно прочно и исключает подтекания. Я не думаю, что тут есть какая-то экологическая опасность, если все будет правильно отсортировано и упаковано, – рассказывает Владимир Марьев.

Он отмечает, что неясно, будет ли столичный мусор просто накапливаться на удаленных полигонах: отходы, отсортированные и упакованные таким образом, могут использоваться как топливо для ТЭЦ. По словам эксперта, в Европе сортировочные станции также строятся в городской черте. В реалиях Москвы это важно и потому, что происходящее на территории столицы будет проще контролировать, чем сейчас: нередко мусор сгружается на нелегальные свалки за городом.

– Сама перегрузка мусора, кроме дополнительной нагрузки на улично-дорожную сеть, никакой опасности не несет. Какие-то неудобства, наверное, будут создаваться: крысы, например, побегут, – предполагает эколог Алексей Киселев. По его мнению, отправка мусора в удаленные районы опаснее тем, что даст чиновникам возможность не заниматься реформированием российской системы обращения с отходами, внедрения современных подходов и технологий.

Пресс-службы префектур Центрального и Юго-Восточного административных округов Москвы отказались давать комментарии о ситуации со строительством станций сортировки и упаковки отходов. В департаменте Жилищно-коммунального хозяйства столичной мэрии попросили прислать письменный запрос на бланке редакции. На момент публикации текста ответ на него получен не был.