Губернатор Тверской области Игорь Руденя обязал почти 300 чиновников съездить в Москву на литургию патриарха Кирилла. Подчинённые руководителя региона должны были оказаться на богослужении, посвящённом 700-летию со дня гибели князя Михаила Тверского вне зависимости от отношения к религии и конфессии. Чиновники добирались до Москвы специальным поездом — и ради них отменили электричку.

Об обязательной поездке тверских чиновников в Москву рассказала газета “Коммерсантъ”. Чиновники прибыли в город утром 4 декабря, чтобы оказаться на литургии в Успенском соборе Кремля. По данным издания, поездка была обязательной.

Чиновники отправились в Москву на специально заказанном поезде “Ласточка”. Игорь Руденя поехал на литургию отдельно на личном автомобиле. Ради поездки была отменена утренняя электричка Клин-Москва, пишет “Коммерсантъ”. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами.

По данным газеты, в электричке было около 200 человек. Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский заявил радиостанции “Говорит Москва”, что в поезде было 300 человек, а “желающих было намного больше”. По словам чиновника, съездившие на богослужение теперь “совершенно другие люди” — “вдохновлённые, с хорошим настроением”.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя позиционирует себя как православный — цитирует Иоанна Златоуста, вступает в попечительский совет по изданию Православной энциклопедии и называет паломничество — ключевым направлением туризма в регионе.