Бог и нация. Эфир в 18:32

Враги или друзья, и как они уживаются в душе и в жизни верующих? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят украинский епископ Игорь Исиченко и российский исследователь религии Николай Ситников. Эфир в 18:32.
Враги или друзья, и как они уживаются в душе и в жизни верующих? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят украинский епископ Игорь Исиченко и российский исследователь религии Николай Ситников. Эфир в 18:32.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.