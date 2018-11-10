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С христианской точки зрения

Бог и нация. Эфир в 18:32

Добровольцы батальона "Донбасс" приняли присягу в Киеве перед отправкой на Юго-Восток Украины

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Враги или друзья, и как они уживаются в душе и в жизни верующих? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят украинский епископ Игорь Исиченко и российский исследователь религии Николай Ситников. Эфир в 18:32.

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