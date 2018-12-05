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В Москве при пожаре в приюте погибли собаки и кролики

Иллюстративное фото

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В результате пожара в приюте для бездомных животных "Счастливый друг" на северо-западе Москвы погибли около 30 собак и кроликов. Сотрудники приюта, а также собеседник РИА Новости в экстренных службах считают, что это был поджог.

По данным российских агентств, деревянная постройка загорелась рано утром. Когда приехали пожарные, огонь уже распространился по площади в 200 квадратных метров. Крыша здания обрушилась.

В приюте заявляют, что часть животных удалось спасти.

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