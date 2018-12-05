В случае отмены ДРСМД целями России станут страны с ракетами США

В случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) страны, разместившие у себя американские ракеты, станут потенциальными целями ответного удара России. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе в среду.

По словам Герасимова, планы США выйти из соглашения могут негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире. Глава российского Генштаба также отметил, что Россия принимает ответные меры на развертывание ПРО у своих границ. При этом, он утверждал,что Москва не ввязывается "в разорительную гонку вооружений" . Финансирование российской армии в последние годы остается на уровне 50 миллиардов долларов в год и имеет тенденцию к снижению, а военный бюджет США больше российского почти в 14 раз, сказал генерал.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры "по повышению боевых возможностей войск в условиях нарастания гонки вооружений" . Они обойдутся бюджету в 22 триллиона рублей до 2027 года и позволят сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота, сказал Шойгу.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив Россию в нарушении соглашения. Договор,подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Москва отвергает обвинения в нарушении соглашения. Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".

На днях группа сенаторов-демократов назвала намерение Трампа выйти из договора - "политическим и геостратегическим подарком России", который позволит Кремлю "расширить производство и развертывание" ракетных систем, которые угрожают Европе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в развертывании у границ Европы ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию признать нарушения ДРСМД и вернуться к выполнению условий соглашения. Судьба договора сейчас зависит, прежде всего, от Москвы, сказал Помпео. Если Россия не вернётся к исполнению взятых на себя обязательств, США оставляют за собой право выйти из договора по истечении 60-ти суток.