Президент России Владимир Путин объяснил отказ от телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко по урегулированию конфликта в Чёрном море. "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", – заявил Путин. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Ранее Порошенко заявлял, что после инцидента в Керченском проливе он пытался поговорить с Путиным по телефону, но разговор не состоялся.

По утверждению российского президента, его украинский коллега создает кризисные ситуации, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины. Трое украинских моряков были ранены. По утверждению российской стороны, корабли нарушили государственную границу России и не реагировали на неоднократные предупреждения со стороны пограничников.

В России 24 моряка с захваченных кораблей обвинены в нарушении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы. Украина назвала действия Москвы "открытой военной агрессией" и утверждает, что суда следовали в порт Мариуполя в строгом соответствии с международными нормами.

2 декабря в интервью каналу France 24 Порошенко заявил, что Путин не ответил на его запрос на телефонные переговоры по урегулированию ситуации в любом формате.

После конфликта в нескольких регионах Украины введено военное положение. Одновременно Верховная рада назначила дату президентских выборов в стране на 31 марта.