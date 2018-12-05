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Лицом к событию

Ходить ли на Совет при Путине?

Демонстрация за освобождение Олега Сенцова

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Что можно сделать через участие в Совете по правам человека при президенте? Это имитация влияния на власть или можно изменить обстановку в России?

Обсуждают правозащитник Зоя Светова, бывший член СПС Елена Масюк, члены СПЧ, ветеран Леонид Никитинский и новые члены совета - Екатерина Винокурова, Ева Меркачева.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 декабря в 19:05

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