Ходить ли на Совет при Путине?

Что можно сделать через участие в Совете по правам человека при президенте? Это имитация влияния на власть или можно изменить обстановку в России?
Обсуждают правозащитник Зоя Светова, бывший член СПС Елена Масюк, члены СПЧ, ветеран Леонид Никитинский и новые члены совета - Екатерина Винокурова, Ева Меркачева.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 декабря в 19:05
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