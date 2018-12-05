Берлин поддержал отсрочку по выходу США из договора о ликвидации ракет

Германия поддержала решение США отложить выход из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявили в Берлине, этот договор "имеет большое значение для обеспечения безопасности в Европе, и германское правительство приветствует тот факт, что США еще раз предоставляют шанс его сохранению". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее Вашингтон на 60 дней отложил выход из договора о ракетах. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, если за этот срок Россия не признает нарушения, Соединенные Штаты будут вынуждены тоже отказаться от соблюдения условий договора.

Москва заявила, что в случае отмены соглашения европейские страны, разместившие у себя американские ракеты, станут потенциальными целями ответного удара России.

О нарушениях договора о ликвидации ракет со стороны Москвы в октябре заявил президент США Дональд Трамп. К обвинениям в адрес России присоединилось и НАТО. Лидеры стран военного союза на саммите в Бельгии призвали Москву к соблюдению договорённостей.