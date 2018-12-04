Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к выполнению договора

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в течение 60 дней, если Россия не вернётся к исполнению взятых на себя обязательств, передает Reuters.

Россия озабочена возможным выходом США из договора, это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и мире, неоднократно подчеркивали в Кремле. Москва отрицает, что её действия нарушают положения договора.

В Брюсселе во вторник продолжилось совещание министров иностранных дел стран НАТО. Обсуждались угрозы, исходящие от России.

Главной интригой вторника стало не то, объявят ли США о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а то, когда это произойдёт.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил перед встречей с министрами иностранных дел стран НАТО, что после "холодной войны" Вашингтон слишком уж полагался на договоры, пока другие страны – Россия, Китай и Иран – их нарушали. И ничего страшного нет в том, чтобы выйти из соглашений даже в отностороннем порядке, заявил Помпео. Партнёры по НАТО, в результате дискуссий и обмена аргументами, встали на сторону США.

Другой важной темой стал конфликт в Керченском проливе. Россия использует аннексированный Крым, чтобы расширить своё влияние, в частности и в Азовском море, отметил гененальный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что давно не чувствовал такой поддержки со стороны союзников.

Освобождение 24 украинских моряков, удерживаемых Россией после инцидента с захватом украинских судов в районе Керченского пролива, должно стать приоритетной задачей, считают как на Украине, так и в НАТО.