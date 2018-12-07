У места проведения съезда "Единой России" задержали активистов

В Москве у выставочного комплекса "Крокус Экспо", где проходит съезд "Единой России", задержали двух активистов "Левого фронта". Координатор движения Сергей Удальцов рассказал "ОВД-Инфо", что на Владимира Махова и Ирину Фомушкову составили протоколы о нарушении правил проведения публичных акций.

По словам Удальцова, задержанные принимали участие в пикетах, во время которых развернули плакаты "Единая Россия – партия геноцида" и "Единая Россия отняла у народа пенсии". Полиция проверила документы у шестерых активистов, а двоих задержала.

"Левый фронт" принимает участие в акциях протеста против поддержанной президентом правительственной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста в России.