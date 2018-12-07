В Крыму на 5 суток арестовали адвоката Эмиля Курбединова

Судья Киевского районного суда Симферополя Антон Цыкуренко арестовал на пять суток адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы крымско-татарских активистов в аннексированном Россией Крыму. Его обвинили в распространении символики запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" в постах на странице в Facebook в 2013 году.

Адвокат международного объединения "Агора" Алексей Ладин в ходе заседания настаивал, что это правонарушение предполагает умысел на его совершение.

"При этом в 2013 году в юридическом поле Украины в Крыму Хизб ут-Тахрир не были запрещены и размещение поста, и перепост на странице Курбединова, не могли быть сделаны с умыслом совершить правонарушение", – подчеркнул Ладин.

Защиту Курбединова осуществляли 12 адвокатов и юристов, которые просили прекратить дело, сам он себя виновным не признал и утверждал, что подвергается преследованиям по политическим мотивам.

"Суть этого административного дела не в тех репостах, которые выковыряли из соцсетей, а в действиях спецслужб в отношении меня. Давайте не будем играть в чьих-то кулуарных играх, на чьей-то стороне", – обратился Курбединов к судье перед вынесением решения.

В январе 2017 года Курбединов был арестован на 10 суток по аналогичному обвинению за те же самые перепосты в социальной сети "ВКонтакте".

Директор международной правозащитной организации Front Line Defenders, премию которой получил в прошлом году Курбединов, назвал его преследование со стороны российских властей возмутительным.

Организация выпустила заявление, в котором связывает административный арест Курбединова с правозащитной деятельностью и требует немедленно отпустить, а также прекратить оказывать давление на адвокатов в Крыму.

"Это возмутительно, что международно признанный правозащитник Эмиль Курбединов по-прежнему несправедливо преследуется российскими властями, потому что он мирно работает над защитой прав всех в Крыму. Нелепые попытки назвать его позицию экстремистской резко контрастируют с реальностью его профессионализма, честности и мужества", – сказал директор Front Line Defenders Эндрю Андерсон.