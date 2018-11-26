Бывшие заключенные омской колонии рассказали о пытках и унижениях

Бывшие заключенные омской исправительной колонии №3 обратились в Следственный комитет России с жалобой на пытки и унижения в учреждении. Об этом сообщает "Новая газета".

Осужденные рассказали, что в колонии существует пыточная система, которая поощряется начальником исправительного учреждения Алексеем Турбановым. Заключенных специально унижают, избивают и насилуют сотрудники ИК-3 и осужденные, сотрудничающие с администрацией.

По словам бывшего заключенного Ивана Белоглаза, начальник спецотряда мог заставить осужденных раздеться догола, привязать к их шее ремень и водить голыми на четвереньках, заставляя при этом лаять. Ещё один бывший осужденный Адис Шабданов, рассказал, что ему запрещали молиться под угрозой изнасилования. Тех, кто отказывался выполнять требования сотрудников колонии, насиловали и отправляли в так называемый "гарем".

В начале октября в омской исправительной колонии строгого режима №6 заключенные устроили бунт и массовую драку. Причиной бунта местные СМИ и правозащитники называют жалобы на то, что с заключенными плохо обращаются, избивают и унижают. Осужденные потребовали проверки руководства колонии, закрылись в бараках и грозились вскрыть вены, если их начнут штурмовать.

8 октября в колонии №6 был ограничен доступ адвокатов и свидания с родственниками. Примерно 40 заключенных из колонии, в которой 6 октября произошла массовая драка, нуждаются в помощи медиков, пятеро были госпитализированы, один попал в реанимацию. Об этом сообщается на сайте "Сибирь.Реалии".