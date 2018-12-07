Украина не пустила трех россиянок на журналистскую конференцию

Три российские журналистки не были допущены на территорию Украины, куда они прибыли для участия в открывшейся 7 декабря в Киеве десятой Всеукраинской конференции журналистов-расследователей. Еще несколько приглашенных на конференцию россиян (как женщин, так и мужчин) отказались лететь в Киев, опасаясь проблем на границе.

Как сообщила Радио Свобода одна из высланных россиянок, координатор программы поддержки журналистских расследований Muckrakers-Russia Анастасия Дроздова, в качестве причины отказа во въезде всем троим было указано "отсутствие достаточных финансовых средств". При этом Дроздова подчеркнула, что у нее на руках было, кроме брони в гостинице и обратного билета, подтверждение обязательства организаторов взять на себя все расходы во время ее пребывания в Киеве. Наличие средств на банковском счету она предлагала подтвердить с помощью банковского мобильного приложения, но ей было в этом отказано.

Прилетевшие вслед за Дроздовой в Киев журналистки Елена Владыкина и Елена Николаева предъявили выписки со своих банковских счетов, однако тоже были высланы. Попытки организаторов конференции убедить пограничную службу Украины изменить свое решение к успеху не привели.

​Анастасия Дроздова также отметила, что не раз бывала на Украине как до, так и после аннексии Крыма в 2014 году, многократно участвовала в конференциях журналистов-расследователей, никогда не нарушала украинских законов, в том числе и связанных с посещением территории Крымского полуострова. Добиваясь права въезда на Украину, она была вынуждена провести в аэропорту Борисполь целые сутки. Дроздова, Владыкина и Николаева уже вернулись домой.

Какого-либо долговременного запрета на въезд на Украину в отношении высланных российских журналисток украинские власти не вводили.

4 декабря на Украину не смогла въехать главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева. Было отказано во въезде и корреспонденту "Дождя" Евгении Зобниной, которая должна была принять участие в блог-туре по Донбассу. Как рассказал представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян, у Зобниной не было аккредитации Штаба Операции Объединенных сил ВС Украины, и она не смогла объяснить, что конкретно она собирается делать в ходе блог-тура.

В связи с действующим на Украине военным положением в страну запрещен въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В некоторых случаях делаются исключения.