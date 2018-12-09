"Агора": глава МВД нарушил закон о полиции. Он пришёл на съезд "ЕР"

Глава МВД Владимир Колокольцев нарушил закон о полиции, приняв участие в съезде "Единой России", который проходил в Москве 7 и 8 декабря. На это обратили внимание участники сообщества "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" и руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Согласно закону "О полиции", сотрудникам правоохранительных органов запрещается принимать участие в деятельности политических партий. В другом же федеральном законе - "О политических партиях" - съезд партии является политической деятельностью.

Ранее, в первый день съезда, "Единая Россия" приняла обязательный для всех членов партии свод правил поведения, назвав его "заповедями". Всего "заповедей" девять. Среди требований к рядовому "единороссу" - быть скромным, сдержанным на публике, отвечать за свои слова и быть нетерпимым к попыткам искажения истории России и попранию традиций.

В субботу на съезде выступил Владимир Путин. Он призвал членов "Единой России" "никогда не допускать хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне", отметив, что "это опускает партию ниже плинтуса".

В начале октября рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2007 года. По опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в октябре, за "партию власти" проголосовал бы всего 31 процент избирателей.