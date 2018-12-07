"Единая Россия" ввела обязательные для всех членов партии правила поведения. Об этом на съезде партии сообщил депутат Андрей Красов. Член партии должен уходить из неё в случае совершения преступления, быть скромным в быту и нетерпимым к попыткам искажения истории России. В партии документ называют “заповедями”.
- Согласно принятому кодексу единоросс:
— Должен быть скромным
— Быть сдержанным на публике
— Защищать честь и достоинство законными способами
— Уходить из партии в случае совершения "противоправных или аморальных действий”
— Относиться к людям и их проблемам с вниманием и уважением
— Защищать права граждан
— Помогать россиянам в преодолении трудных жизненных ситуаций
— Быть нетерпимым к попыткам искажения истории России, попранию традиций и проявлению неуважения к культуреи
— Отвечать за свои слова.
Список правил цитирует агентство РИА “Новости”.
- Свод этических норм получил рабочее название “Заповеди”, рассказывал телеканал “Дождь”. Изначально их должно было десять, потом — пять, но остановились на девяти (столько же — в библейских заповедях блаженства).
- В ноябре газета “Коммерсантъ” сообщала, что в этическом кодексе партии пропишут возможность “честной и открытой” партийной дискуссии. В финальном документе этого пункта нет.
- Рейтинг “Единой России” снизился после принятия пенсионной реформы. По данным ВЦИОМ, в конце ноября партию власти поддерживали только 33,9 процента избирателей. По состоянию на 14 января у партии был рейтинг 53,2 процента. По данным телеканала “Дождь”, политтехнологи рекомендовали единороссам меньше появляться в публичном пространстве. По словам собеседника канала, близкого к Кремлю, у партии тем выше рейтинг, чем меньше о ней говорят в новостях.
- По словам лидера камчатского отделения партии Валерия Раенко, этические принципы принимает на себя каждый член, сторонник или кандидат партии. “Кто-то, может быть, проведет параллель с Моральным кодексом строителя коммунизма. Но что же здесь плохого”, — сказал политик.
- На введении кодекса настаивал Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Обвинили тебя — подай иск о защите чести и достоинства, нет — партбилет на стол, и не надо дискредитировать всю партию", — цитирует его "Коммерсантъ". Самого Турчака связывают с организацией нападения на журналиста Олега Кашина.
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