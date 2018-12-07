"Единая Россия" ввела обязательные для всех членов партии правила поведения. Об этом на съезде партии сообщил депутат Андрей Красов. Член партии должен уходить из неё в случае совершения преступления, быть скромным в быту и нетерпимым к попыткам искажения истории России. В партии документ называют “заповедями”.

Согласно принятому кодексу единоросс:

— Должен быть скромным

— Быть сдержанным на публике

— Защищать честь и достоинство законными способами

— Уходить из партии в случае совершения "противоправных или аморальных действий”

— Относиться к людям и их проблемам с вниманием и уважением

— Защищать права граждан

— Помогать россиянам в преодолении трудных жизненных ситуаций

— Быть нетерпимым к попыткам искажения истории России, попранию традиций и проявлению неуважения к культуреи

— Отвечать за свои слова.

Список правил цитирует агентство РИА “Новости”.