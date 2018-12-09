Смена возраста, запрет на снежки и пресыщенный канибал

1. Голландский суд отказал Эмилю Рательбанду в иске с требованием признать его на 20 лет моложе. 69-летний Рательбанд, который, как известный россиянам Тони Роббинс, зарабатывает на жизнь, проводя мотивационные тренинги, утверждал, что не ощущает себя даже на 50, и что его паспортный возраст подрывает его карьерные перспективы и шансы найти партнерш в приложении Tinder. В 2013 году парламент Нидерландов принял закон, разрешающий совершеннолетним гражданам менять свой пол в документах, не подвергаясь хирургической операции по смене пола. А в мае этого года суд пошел навстречу человеку, который после смены пола понял, что на самом деле не чувствует себя ни мужчиной ни женщиной, и потребовал писать в графе «Пол» - «Неопределенный». «Если голландцам можно менять себе имя и пол, почему мне нельзя сменить возраст?» - казалось бы, логично спрашивал Рательбанд, требуя сменить свою паспортную дату рождения с 11 марта 1949 на 11 марта 1969 года. Суд, однако, не согласился с его аргументами и заявил, что он волен чувствовать себя на сколько угодно, но для того, чтобы сделать его 49-летним, пришлось бы буквально вычеркнуть из официальной истории 20 лет его жизни, что могло возыметь далекоидущие юридические последствия не только для него самого, но и для многих других людей.

2. Крупные наркодилеры «Тёмной сети» (части Всемирной паутины, которая не индексируется поисковиками, доступна лишь через анонимайзеры и используется для незаконной деятельности) по собственной воле отказались продавать фентанил, опиоидный наркотик в сотни раз сильнее героина, приём которого даже в очень малых дозах может вести к передозировке со смертельным исходом - считается, что около трети всех смертей от передоза происходят именно от фентанила. Сами дилеры объясняют свой отказ торговать этим наркотиком ответственностью перед клиентами, а полицейские — тем, что большое количество смертей от передозировок привлекает к торгующим фентанилом дилерам повышенное внимание правоохранительных органов.

3. Девятилетний школьник Дэйн Бест отменил местный закон американского города Северенс в Колорадо, запрещавший играть в снежки. На самом деле закон запрещал жителям бросать друг в друга камни и любые другие предметы. Выступив на собрании горсовета, Дэйн заявил, что определение "любые другие предметы" очевидно запрещает ему и остальным детям города бросаться друг в друга снежками, и вручил депутатам петицию, подписанную его друзьями и одноклассниками. Посовещавшись, депутаты согласились с его аргументами и единогласно проголосовали за легализацию снежков. Бест, однако, не собирается успокаиваться и готовится бороться за отмену другого закона, который запрещает содержать дома любых животных, кроме кошек и собак — мальчик уже нарушает его, поскольку завел себе морскую свинку.

4. В ЮАР каннибал сам явился в полицию, заявив, что уже не может есть человечину. Он сообшил потрясенным полицейским, что три других каннибала держали его в заложниках и заставляли есть человеческое мясо. В качестве подтверждения своих слов он выудил из рюкзака отрезанные руку и ногу, уже слегка подъеденные червями. По указанному адресу группа захвата действительно нашла троих человек и расчлененное тело 24-летней женщины. Двое из арестованных ожидают суда, третий сумел покончить с собой в камере.

5. «Желтые жилеты», протестующие во Франции против повышения акцизов на топливо, не только разносят Париж на части, но и помогают цифровой экономике. 43% участника опроса общественного мнения, проведенного на прошлой неделе, заявили, что из-за баррикад и насилия на улицах они в этом году предпочтут не ходить по магазинам и купить рождественские подарки по интернету.

6. В Чехии за прошлый год на 76% выросло количество фирм, зарегистрированных на бездомных. Теперь их 14453. По мнению чешских журналистов это свидетельствует не о резком росте благосостояния населения, а о большом количестве предпринимателей, избегающих встреч с полицией и кредиторами. Бездомным с точки зрения официальной статистики в Чехии считается человек, прописанный по адресу городской ратуши. Обычно это делают люди, у которых нет документов о владении недвижимости или договора найма, необходимых для регистрации по месту постоянного жительства, но ничто не мешает зарегистрироваться в ратуше и просто любому желающему.

​7. Австралийские учёные создали пилюлю с датчиком для мониторинга силы ветра в желудке и кишечнике. Пилюля собирает информацию о накоплении газов и передаёт её на мобильное приложение. Учёные надеются, что эта информация позволит лучше понять, как время дня, диета и общее состояние здоровья влияют на нашу внутреннюю розу ветров, и поможет более эффективно бороться с метеоризмом.

8. Американская армия работает над созданием генно-модифицированных организмов для обнаружения неприятельских подлодок. Армейские биологи хотят добиться того, чтобы морские протобактерии, почувствовав в воде след, оставленный подлодкой, — например, остатки горючего, — изменяли свой электрический заряд. После этого изменившееся электромагнитное поле бактерий смогли бы регистрировать подводные дроны. Пентагон рассчитывает, что первые результаты этих исследований появятся уже через год.

9. В Бразилии впервые в мире женщина с пересаженной маткой родила ребёнка. Женщина страдала синдромом МРКХ, врожденным пороком развития, при котором не развивается матка. В сентябре 2016 года ей пересадили матку погибшей 45-летней женщины, а в декабре 2017 она родила здоровую девочку. Медики сообщили об этом только сейчас, после года наблюдений за матерью и ребенком.

10. В СССР был популярен анекдот о провинциале, который, съездив в Москву, привёз на родину новость о том, что Маркс и Энгельс — это два разных человека, а Слава КПСС — вообще не человек. Теперь же учёные утверждают, что Альцгеймер — не один человек, а шесть разных болезней, и бороться с ними тоже нужно по-разному.