SIPRI: Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия. Согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), объем экспорта вооружений российских компаний составил 9 с половиной процентов от мирового рынка. В статистику включены данные о 100 ведущих производителях, общий объем продаж которых составляет более 398 миллиардов долларов.

По данным авторов доклада, увеличение продаж в прошлом году было отмечено у восьми из девяти российский компаний, а общий рост достиг 8,5 процентов. Эксперты связывают это с реализацией программы модернизации вооружения в России.

Лидером по продаже вооружений, как и ранее, являются компании США. Их доля на рынке вооружений составляет 57 процентов. Британские фирмы, которые с 2002 года удерживали второе место, переместились на третью позицию в списке. У них – 9 процентов. Китайские компании в рейтинг не входят, так как данные о них отсутствуют.

В 2017 году Россия впервые с 1998 года сократила военный бюджет, потратив на военные нужды 3,9 триллиона рублей, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Российские власти вынуждены были пойти на это в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, под воздействием падающих цен на нефть и западных санкций. В результате многие программы вооружений были приостановлены или вообще свернуты.

В марте SIPRI представил статистику оружейного экспорта за последние десять лет. В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Крупнейшими импортерами оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай.