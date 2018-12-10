Плюс 200 или минус 450? Удалось ли России заработать на ЧМ-2018

На прошлой неделе, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с представителями телеканалов. В их числе впервые оказался региональный канал "Томское время", который представляла Ирита Минина. Минина задала всего несколько вопросов, один из которых касался расходов на прошедший летом 2018 года в России чемпионат мира по футболу. В ответ Медведев заявил, что доходы от проведения турнира превысили расходы на 200 миллиардов рублей. Мы попросили прокомментировать это высказывание эксперта Фонда борьбы с коррупцией Артема Торчинского.

– Существует такая точка зрения: эти деньги [ушедшие на организацию турнира] можно было потратить на пенсии и на повышение зарплат бюджетников. Дмитрий Анатольевич, что вы думаете? Вы знаете об этой точке зрения? – спросила премьера Ирита Минина.

– Мы потратили на подготовку чемпионата мира в районе 650 млрд рублей. Чтобы было понятно, что это такое, – это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца. И всё. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили в результате проведения чемпионата, по подсчётам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше, – ответил Дмитрий Медведев.

Радио Свобода попросило прокомментировать озвученные Медведевым данные Артема Торчинского – экономического эксперта Фонда борьбы с коррупцией и одного из соавторов доклада об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

– Давайте начнем с первой озвученной суммы: 650 миллиардов рублей – похоже на адекватную оценку расходов при подготовке чемпионата мира?

– Есть постановление правительства еще 2013 года №518. По нему расходы на чемпионат мира – это 664 миллиарда руб. Считали еще "Форбс" и РБК: у них получалось тоже 650–700 миллиардов рублей. Это цифра, похожая на правду.

– Что входит в эту сумму?

– Лучше начать с того, кто тратил. Из этой суммы больше половины потратил федеральный бюджет – 336 миллиардов, еще 100 миллиардов – это субъекты РФ, то есть тоже бюджетные деньги. То есть львиная доля этих денег – бюджетные. Остальные как бы частные, но на самом деле частных инвестиций там практически не было: это были либо госкомпании, либо, даже если это были формально частные компании, они получали кредиты госбанков. Такая же схема была и на Олимпиаде. По факту бюджет потратил 650–700 миллиардов рублей. Основные деньги ушли на стадионы и на инфраструктуру. Самое дорогое – это стадионы, всего порядка 200 миллиардов рублей. Транспортная инфраструктура – еще 150 миллиардов рублей. Это две самые большие статьи. При этом инфраструктура, и спортивная, и транспортная, избыточна по многим городам. Можно вспомнить Калининград, Саранск, Волгоград, где новые стадионы, скорее всего, не будут заполняться. И не очень понятно, что с этими стадионами делать. Транспортная инфраструктура, как правило, тоже была избыточна. Например, аэропорт Самары не будет загружен даже на 20–30 процентов: он слишком большой для такого города.

– Чемпионат мира по футболу в России стоил сравнимо с аналогичными турнирами в других странах?

Россия провела не только самую дорогую Олимпиаду в мире, но и самой дорогой чемпионат мира по футболу

– Нет. Россия провела не только самую дорогую Олимпиаду в мире, но и самой дорогой чемпионат мира по футболу. Потрачено примерно 12 миллиардов долларов. Для сравнения: Франция, чемпионат Европы-2016 – это 2 миллиарда; Южная Африка на чемпионат мира 2014 года потратила всего 3 миллиарда; Германия, у которой, правда, была полностью готовая инфраструктура, – тоже потратила на чемпионат мира 2006 года 3 миллиарда долларов. Все это меньше в разы. Единственные сопоставимые траты – это Бразилия в 2014 году. Но этот чемпионат мира фактически стоил должности президенту Бразилии. Именно после турнира начались скандалы с коррупцией, и президент Дилма Русеф ушла в отставку.

​– Вторая часть ответа Медведева – о доходе в 200 миллиардов. Верите?

Более правдоподобно, что 200 млрд, названные Медведевым, это как раз и есть заработок, а не доход

– Понятно, что болельщики какие-то деньги в стране оставили, но говорить, что мы заработали на 200 миллиардов больше, чем потратили, очень странно. Даже в формальных бизнес-планах сроки окупаемости стадионов называли в 50 лет и больше. Конечно, вот так сразу Россия не могла заработать 800 миллиардов рублей. Я думаю, более правдоподобно, что 200 миллиардов, названные Медведевым, это как раз и есть заработок, а не доход. Это близко к оценкам экспертов, которые прогнозировали, что на чемпионате Россия заработает 100–150 миллиардов.

– Большие спортивные турниры в принципе приносят организаторам доход или это всегда имиджевые мероприятия?

– Это зависит от того, какая у вас есть готовая инфраструктура, насколько у вас футбольная страна. Я думаю, что в Германии или Франции, где много уже построенных стадионов, это очень выгодное мероприятие. Вам не нужно тратить много денег на стадионы. У вас уже готовая хорошая туристическая инфраструктура. Поэтому, да, вы зарабатываете и малый бизнес тоже зарабатывает. А в России, боюсь, это исключительно имиджевая история, которая не принесет значительного роста ВВП в дальнейшем. Стадионы нужно будет обслуживать, на это пойдут новые бюджетные деньги. Уже сейчас есть огромная проблема с тем, что образовался переизбыток хостелов и мелких гостиниц, которые теперь не загружаются и владельцы уже пытаются их продать. Это только один из примеров. Экономической пользы от чемпионата мира для России мало. Можно еще говорить о вкладе в ВВП, но нужно понимать, что есть производительные инвестиции и непроизводительные. Условно говоря, сначала выкопать яму, а потом ее закопать – это тоже вклад в ВВП, но дальнейший эффект будет нулевым. Вот построили стадион в Саранске. А дальше что с этим стадионом будет? Там будут рок-концерты проходить? Сомневаюсь. Вещевой рынок там делать глупо. Поэтому, скорее всего, это непроизводительная инвестиция, разово потратили деньги, разово кто-то из строителей заработал, а дальше это не принесет эффекта. Скорее наоборот: это будут постоянные траты и проблемы для бюджета регионов.

– Еще одна интересная фраза премьер-министра, что 650 миллиардов рублей – это та сумма, которую Пенсионный фонд тратит в течение месяца, то есть, можно сказать, копейки. Это правда?

– Годовой бюджет Пенсионного фонда примерно 8 триллионов рублей. Так что да, грубо говоря, в месяц фонд тратит примерно такую сумму. Но что значит тратит? Нужно понимать, что Пенсионный фонд – это не бюджетные деньги. Это деньги налогоплательщиков, наши деньги, из которых выплачиваются пенсии. Поэтому такое сравнение выглядит как-то, я бы сказал, неприятно, – считает Артем Торчинский.