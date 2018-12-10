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Общество

Плюс 200 или минус 450? Удалось ли России заработать на ЧМ-2018

Стадион "Самара-Арена" на стадии строительства

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На прошлой неделе, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с представителями телеканалов. В их числе впервые оказался региональный канал "Томское время", который представляла Ирита Минина. Минина задала всего несколько вопросов, один из которых касался расходов на прошедший летом 2018 года в России чемпионат мира по футболу. В ответ Медведев заявил, что доходы от проведения турнира превысили расходы на 200 миллиардов рублей. Мы попросили прокомментировать это высказывание эксперта Фонда борьбы с коррупцией Артема Торчинского.

Дмитрий Медведев во время ежегодного интервью
Дмитрий Медведев во время ежегодного интервью

– Существует такая точка зрения: эти деньги [ушедшие на организацию турнира] можно было потратить на пенсии и на повышение зарплат бюджетников. Дмитрий Анатольевич, что вы думаете? Вы знаете об этой точке зрения? – спросила премьера Ирита Минина.

– Мы потратили на подготовку чемпионата мира в районе 650 млрд рублей. Чтобы было понятно, что это такое, – это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца. И всё. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили в результате проведения чемпионата, по подсчётам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше, – ответил Дмитрий Медведев.

Радио Свобода попросило прокомментировать озвученные Медведевым данные Артема Торчинского – экономического эксперта Фонда борьбы с коррупцией и одного из соавторов доклада об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

– Давайте начнем с первой озвученной суммы: 650 миллиардов рублей – похоже на адекватную оценку расходов при подготовке чемпионата мира?

Есть постановление правительства еще 2013 года №518. По нему расходы на чемпионат мира – это 664 миллиарда руб. Считали еще "Форбс" и РБК: у них получалось тоже 650–700 миллиардов рублей. Это цифра, похожая на правду.

– Что входит в эту сумму?

Лучше начать с того, кто тратил. Из этой суммы больше половины потратил федеральный бюджет 336 миллиардов, еще 100 миллиардов это субъекты РФ, то есть тоже бюджетные деньги. То есть львиная доля этих денег бюджетные. Остальные как бы частные, но на самом деле частных инвестиций там практически не было: это были либо госкомпании, либо, даже если это были формально частные компании, они получали кредиты госбанков. Такая же схема была и на Олимпиаде. По факту бюджет потратил 650–700 миллиардов рублей. Основные деньги ушли на стадионы и на инфраструктуру. Самое дорогое это стадионы, всего порядка 200 миллиардов рублей. Транспортная инфраструктура еще 150 миллиардов рублей. Это две самые большие статьи. При этом инфраструктура, и спортивная, и транспортная, избыточна по многим городам. Можно вспомнить Калининград, Саранск, Волгоград, где новые стадионы, скорее всего, не будут заполняться. И не очень понятно, что с этими стадионами делать. Транспортная инфраструктура, как правило, тоже была избыточна. Например, аэропорт Самары не будет загружен даже на 20–30 процентов: он слишком большой для такого города.

Стадион в Санкт-Петербурге – самая дорогая арена ЧМ и один из самых дорогих стадионов в мире
Стадион в Санкт-Петербурге – самая дорогая арена ЧМ и один из самых дорогих стадионов в мире

Чемпионат мира по футболу в России стоил сравнимо с аналогичными турнирами в других странах?

Россия провела не только самую дорогую Олимпиаду в мире, но и самой дорогой чемпионат мира по футболу

Нет. Россия провела не только самую дорогую Олимпиаду в мире, но и самой дорогой чемпионат мира по футболу. Потрачено примерно 12 миллиардов долларов. Для сравнения: Франция, чемпионат Европы-2016 это 2 миллиарда; Южная Африка на чемпионат мира 2014 года потратила всего 3 миллиарда; Германия, у которой, правда, была полностью готовая инфраструктура, тоже потратила на чемпионат мира 2006 года 3 миллиарда долларов. Все это меньше в разы. Единственные сопоставимые траты это Бразилия в 2014 году. Но этот чемпионат мира фактически стоил должности президенту Бразилии. Именно после турнира начались скандалы с коррупцией, и президент Дилма Русеф ушла в отставку.

Национальный стадион Бразилии имени Манэ Гарринчи
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– Вторая часть ответа Медведева – о доходе в 200 миллиардов. Верите?

Более правдоподобно, что 200 млрд, названные Медведевым, это как раз и есть заработок, а не доход

Понятно, что болельщики какие-то деньги в стране оставили, но говорить, что мы заработали на 200 миллиардов больше, чем потратили, очень странно. Даже в формальных бизнес-планах сроки окупаемости стадионов называли в 50 лет и больше. Конечно, вот так сразу Россия не могла заработать 800 миллиардов рублей. Я думаю, более правдоподобно, что 200 миллиардов, названные Медведевым, это как раз и есть заработок, а не доход. Это близко к оценкам экспертов, которые прогнозировали, что на чемпионате Россия заработает 100–150 миллиардов.

"Мордовия-Арена" в Саранске, вместимость – 44 тысячи зрителей
"Мордовия-Арена" в Саранске, вместимость – 44 тысячи зрителей

– Большие спортивные турниры в принципе приносят организаторам доход или это всегда имиджевые мероприятия?

Это зависит от того, какая у вас есть готовая инфраструктура, насколько у вас футбольная страна. Я думаю, что в Германии или Франции, где много уже построенных стадионов, это очень выгодное мероприятие. Вам не нужно тратить много денег на стадионы. У вас уже готовая хорошая туристическая инфраструктура. Поэтому, да, вы зарабатываете и малый бизнес тоже зарабатывает. А в России, боюсь, это исключительно имиджевая история, которая не принесет значительного роста ВВП в дальнейшем. Стадионы нужно будет обслуживать, на это пойдут новые бюджетные деньги. Уже сейчас есть огромная проблема с тем, что образовался переизбыток хостелов и мелких гостиниц, которые теперь не загружаются и владельцы уже пытаются их продать. Это только один из примеров. Экономической пользы от чемпионата мира для России мало. Можно еще говорить о вкладе в ВВП, но нужно понимать, что есть производительные инвестиции и непроизводительные. Условно говоря, сначала выкопать яму, а потом ее закопать это тоже вклад в ВВП, но дальнейший эффект будет нулевым. Вот построили стадион в Саранске. А дальше что с этим стадионом будет? Там будут рок-концерты проходить? Сомневаюсь. Вещевой рынок там делать глупо. Поэтому, скорее всего, это непроизводительная инвестиция, разово потратили деньги, разово кто-то из строителей заработал, а дальше это не принесет эффекта. Скорее наоборот: это будут постоянные траты и проблемы для бюджета регионов.

– Еще одна интересная фраза премьер-министра, что 650 миллиардов рублей – это та сумма, которую Пенсионный фонд тратит в течение месяца, то есть, можно сказать, копейки. Это правда?

Годовой бюджет Пенсионного фонда примерно 8 триллионов рублей. Так что да, грубо говоря, в месяц фонд тратит примерно такую сумму. Но что значит тратит? Нужно понимать, что Пенсионный фонд это не бюджетные деньги. Это деньги налогоплательщиков, наши деньги, из которых выплачиваются пенсии. Поэтому такое сравнение выглядит как-то, я бы сказал, неприятно, считает Артем Торчинский.

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