"Устроим в Англии Францию!" Андрей Остальский – о Брекзите

Демонстранты проволокли по парламентской улице, мимо резиденции премьер-министра, трехметровую виселицу на колесах, с совершено натуральной, профессионально сплетённой петлей, символически предназначенной для Терезы Мэй за ее "предательство Брекзита и британского народа". Несколько тысяч человек участвовали в воскресной демонстрации, скандируя: "Брекзит – немедленно!" И несли лозунги: "Мэй, твой Брекзит – это дерьмо!", "Иуда Мэй", "Мэй танцует у шеста, это порнография!"

Демонстрацию устроила Партия независимости Соединенного Королевства совместно с недавно вышедшим из тюрьмы Томми Робинсоном, основателем ультраправой организации "Лига английской обороны". Эту публику совершенно не устраивает предложенный премьер-министром проект соглашения о выходе страны из ЕС, они требуют немедленного и полного разрыва с континентальной Европой.

К утру понедельника стало очевидно, что этот документ не устраивает и Палату общин – ни правых, ни левых, ни центристов. Нет ни одного шанса из ста, что во вторник, в день, на который было назначено голосование, соглашение может быть одобрено. Тереза Мэй объявила на заседании, что голосование переносится на неопределенный срок, а сама она срочно направляется в Брюссель, чтобы попытаться добиться дополнительных уступок от ЕС. Но это вызвало еще больший раздрай среди парламентариев, некоторые просто пришли в ярость. Виселицей, правда, не угрожали, но уже первая фраза Мэй (о том, что она прислушалась к мнениям депутатов) вызвала громкий, злобный смех. Мэй атаковали – с разной степенью ярости – со всех сторон. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер-министр "утратила контроль" и должна уйти. Его поддержал либерал-демократ Винс Кейбл, заявив, что его партия будет голосовать вместе с лейбористами за вотум недоверия правительству. Об этом же объявили представители Шотландской национальной партии. Товарищи по партии Терезы Мэй тоже не жалели своего лидера.

В конце бурного парламентского заседания произошел невероятный эпизод: депутат-лейборист Ллойд Рассел-Мойл схватил церемониальную булаву, символ королевской власти, без наличия которого в зале Палата общин не имеет права заседать, и потащил ее к выходу. Рассела-Мойла перехватила пара пожилых служительниц, которые вырвали реликвию из его рук (справедливости ради надо сказать, что депутат не особенно сопротивлялся). Таким образом депутат выразил свой протест против решения правительства прекратить дебаты.

Когда-то Британия считалась страной компромиссов. Брекзит это изменил – и не исключено, что навсегда

Обобщая впечатления от бурного заседания, обозревательница The Times Рэчел Сильвестер написала: "Лидер партии тори похожа на играющего в прятки ребенка, считающего: если закрыть глаза, то тебя никто не увидит. Мэй утратила контроль над развитием событий, ее авторитет в собственной партии и в парламенте полностью уничтожен". Парадокс в том, что с такой оценкой склонно согласиться подавляющее большинство обозревателей самых разных взглядов и направлений. Колумнист The Guardian Джонатан Фридман пишет, что у парламента осталось слишком мало времени до 29 марта будущего года, когда в условиях отсутствия соглашения Британия "просто вывалится из ЕС со всеми вытекающими из такого жесткого Брекзита экономическими и политическими последствиями". Обозреватель The Daily Telegraph Эллисон Пирсон пишет: "Нас ведет сквозь Брекзит мул, стегающий мертвую лошадь".

Означает ли такое единодушие в осуждении Мэй, что она одна неправа, а остальные все правы? Такого ведь не бывает. Ни один из критиков премьер-министра не способен предложить альтернативы, которая могла бы получить поддержку большинства. Парламент, как и вся политическая элита Британии, как и британское общество, раскололся на множество фракций. Мэй пытается найти некий компромисс, пусть корявый и неуклюжий, между мало совместимыми точками зрения.

Фракции эти выглядят примерно так:

"Жесткие брекзитиры" из партии консерваторов добиваются резкого разрыва с ЕС, невзирая на последствия; они мечтают заменить Мэй на кого-то из своих, скажем, на Бориса Джонсона.

"Полужесткие брекзитиры" предпочли бы все же добиться от ЕС новых уступок (что совершенно нереально). Кроме того, они продолжают поддерживать премьерство Мэй.

Демократические юнионисты Ольстера, благодаря поддержке которых в парламенте консерваторы сохраняют власть, не хотели бы голосовать за вотум недоверия правительству, но ставят условие: Тереза Мэй должна отказаться от так называемого "бэкстопа".

Лейбористы во главе с Корбиным добиваются досрочных парламентских выборов, скандалы вокруг формулы выхода из ЕС нужны им лишь как инструмент достижения этой цели.

Лейбористы – сторонники членства в ЕС, тоже не против выборов, но им важнее добиться проведения нового референдума, они надеются, что население передумало, насмотревшись и наслушавшись ужасов о последствиях ухода из Евросоюза.

Либерал-демократы тоже выступают за новый референдум, но объединению с лейбористами мешают межпартийные границы.

Может показаться, что главный камень преткновения – тот самый "бэкстоп", то есть запасной вариант, придуманный на случай, если до конца переходного периода в конце 2020 года Британия и ЕС не смогут договориться о новой модели экономических отношений. Тогда предлагается на некоторое время оставить Британию в составе таможенного союза, чтобы не допустить физической границы с паспортным и таможенным контролем между Ольстером и Ирландской республикой (такая перспектива решительно отвергается жителями обеих Ирландий). Особенное раздражение многих вызвало положение плана Мэй, которое лишало Британию права выйти из режима "бэкстопа" в одностороннем порядке, не согласовав это с ЕС. Теперь премьер-министр пообещала попытаться добиться от Евросоюза заверений, о том что режим этот будет временно применен только в крайнем случае. Ирландская проблема, при всей ее важности, для многих служит скорее символом (а для кого-то и просто предлогом), за которым кроется недовольство общим направлением процесса Брекзита.

Не вызывает сомнений: даже если Тереза Мэй добьется некоторых уступок от ЕС, все равно большинства в парламенте ей не получить. И что же тогда? Видимо, острый кризис перейдет в новую фазу. Обозреватели уже обратили внимание на долгосрочные последствия раскола политического истеблишмента: разрушение доверия общества к управляющему классу, чем не преминут воспользоваться демагоги и популисты. Недавний опрос общественного мнения, проведенный авторитетной организацией YouGov по заказу The Sunday Times, показал, что только каждый седьмой британец согласен с тем, что традиционные партии адекватно представляют взгляды избирателей.

Страсти подогреваются и справа, и слева. Некоторые политики безответственно проводили параллели с происходящим в эти дни во Франции, зловеще рассуждая о том, что народ Британии якобы не потерпит, чтобы его воля была проигнорирована. Но вот только каждая из непримиримых фракций присваивает себе право трактовать желание народа по-своему. А ведь когда-то Британия считалась страной компромиссов. Брекзит это изменил – и не исключено, что навсегда.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции