Голосование по Брекзиту отложено, ситуация – кризисная

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и ожидалось, отменила намеченное на вторник, 11 декабря, голосование в британском парламенте по соглашению о Брекзите.

Если вы хотите второго референдума, который отменил бы результаты первого, то это вновь расколет общество​

Обращаясь к парламентариям, она предупредила: "Если вы хотите второго референдума, который изменил бы результаты первого, то это может вновь расколоть общество. Если вы хотите покинуть ЕС без соглашения – то это вскоре нанесёт ущерб нашей стране".

Выступивший на заседании лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, назвал правительство Мэй "утратившим способность управлять и пребывающим в растерянности".

Это правительство утратило способность управлять и пребывает в растерянности

​Само соглашение, которое должно было стать предметом голосования во вторник, Корбин оценил как "вредное для страны и для британской демократии". Если премьер-министр не способна справиться с поставленными перед ней задачами, она должна уступить место, подчеркнул лидер парламентской оппозиции.

Представитель Европейской комиссии отреагировала заявлением: "Жан-Клод Юнкер, грава Европейской комиссии, ранее называл достигнутое соглашение единственно возможным и ныне подтверждает эту свою оценку".

Таким образом, Брюссель повторил, что обсуждение соглашения закончено.

Ранее в понедельник противники выхода Британии из ЕС приветствовали решение Европейского суда о том, что Британия в одностороннем порядке может отказаться от Брекзита. Оно подразумевает, что кабинет министров теоретически может отозвать своё уведомление о выходе из ЕС к 29 марта 2019 года, без каких-либо сложных процедур согласования с другими странами Евросоюза.