Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Корпорацию Google оштрафуют на 500 тысяч рублей за неисполнение российского закона, который обязывает подключаться к реестру запрещенных сайтов и исключать их из поисковой выдачи. Об этом во вторник заявили в Роскомнадзоре.

В конце ноября в надзорном органе заявили, что в отношении Google в России возбуждено административное дело по статье о неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. До этого Роскомназдор предупреждал Google о возможном штрафе.

Сообщалось, что замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин провел переговоры с директором департамента Google по взаимодействию с органами госвласти Дороном Авни. По итогам встречи Субботин заявил, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство, а для подключения к реестру Роскомнадзора компании нужно решить лишь несколько технических нюансов.

Закон, обязывающий поисковые системы подключаться к реестру запрещенных сайтов, действует в России с лета этого года.