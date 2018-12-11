Птенцов стерха выкормят с помощью клювов, напечатанных на 3D-принтере

Новейшие технологии помогут выкармливать птенцов стерха – сибирского журавля, которых выращивают в питомнике Окского заповедника, сообщает WWF России.

С помощью 3D-принтера компания SIU System создала шесть муляжей клювов сибирского журавля и передала их в дар природоохранным специалистам.

Питомник редких видов журавлей существует на территории Окского заповедника уже более четверти века. Здесь занимаются сохранением и восстановлением находящихся под угрозой исчезновения видов журавлей России, но в первую очередь – эндемика России стерха.

"Чтобы выпускаемые в природу птенцы могли максимально легко адаптироваться к вольной жизни, в том числе и избегали опасного сближения с человеком, чрезвычайно важно вырастить их в минимальном визуальном контакте с людьми", – заявил научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

Сотрудники питомника надевают специальные костюмы, которые скрывают очертание человеческой фигуры, и используют искусственные клювы. Это учит птенцов самостоятельно питаться, поможет избегать опасностей и приготовиться к дальнему тысячекилометровому перелету к местам зимовок.

В конце прошлого века в западной популяции стерхов оставалось менее 10 гнездящихся пар белых журавлей. С середины 1990-х годов в природу благодаря питомнику было выпущено уже более 100 молодых птиц. Для того, чтобы обучить птенцов стерха технике полета на дальние дистанции и освоение миграционных путей, используются мотодельтапланы, управляемые человеком, который фактически становится лидером стаи и ведет птиц за собой.