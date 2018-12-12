Голосование по доверию Терезе Мэй состоится в среду

Голосование по доверию премьер-министру и лидеру Консервативной партии Великобритании Терезе Мэй пройдет в среду, с 18 до 20 часов по местному времени. Подсчёт голосов произведут сразу после голосования.

Консерваторы набрали необходимые 15 процентов голосов для запуска процедуры. Если депутаты проголосуют за недоверие, то Мэй вынуждена будет покинуть пост лидера Консервативной партии. Это приведёт к автоматической отставке с должности премьер-министра.

Консерваторы недовольны политикой Мэй по выходу страны из Евросоюза. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока неясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено на 21 января – правительство перенесло обсуждение из-за слабой поддержки законодателей.

Большинство членов парламента отказываются одобрить соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Мэй исключает повторный референдум.