Космонавты нашли отверстие в пристыкованном к МКС “Союзе”

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев нашли сквозное отверстие в пристыкованном к Международной космической станции кораблю "Союз МС-09”. Дыра была найдена при вскрытии обшивки в результате 7.5-часовой работы в открытом космосе.

Корабль "Союз" не предназначен для работы на его поверхности, на нём нет места для крепления страховки. Кононенко добрался до него на стреле манипулятора, которой управлял его напарник Сергей Прокопьев.

Выход в открытый космос начался вечером 11 декабря и закончился утром 12 декабря по московскому времени. Кононенко вскрыл внешнюю теплоизоляцию “Союза”, разрезал панель микрометеоритной защиты ножницами по металлу и взял пробы с внешней стороны обшивки. Их доставят на землю. В Роскосмосе предполагают, что на пробах могут быть найдены следы сверла, проделавшего отверстие.

В августе на МКС была обнаружена утечка воздуха. Ее вызвало отверстие размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля “Союз МС-09”. Дыру заделали герметиком.

Согласно одной из озвученных версий, дыру могли просверлить космонавты. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что преднамеренное воздействие — сейчас рассматривается как единственная возможная причина появления отверстия, производственный брак исключён.

Полная трансляция выхода космонавтов в открытый космос выложена в сеть.