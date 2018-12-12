Михаила Беньяша официально обвинили в насилии над полицейским

Краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу, известному по защите местных оппозиционных активистов и обманутых дольщиков, официально предъявлено обвинение в "применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян. Беньяшу грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 9 сентября, находясь в полицейской машине после задержания во время акции против пенсионной реформы, Беньяш напал на сотрудников правоохранительных органов, укусив одного из них за палец. Сам адвокат утверждает, что это сотрудники МВД избивали его. На фотографиях, сделанных после задержания, у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки.​ ​

В сентябре суд арестовал адвоката на два месяца, однако месяцем позже отпустил его под залог в 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, в среду прекращено другое уголовное дело в отношении Беньяша - о воспрепятствовании правосудию. Ранее в следственном комитете считали, что на одном из судебных заседаний он "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи". Дело прекращено "из-за отсутствия состава преступления".