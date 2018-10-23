Краснодарского адвоката Беньяша отпустили из СИЗО под залог

Краснодарского адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия к представителю власти и воспрепятствовании правосудию, отпустили под залог в 600 тысяч рублей. Об этом в Telegram сообщили журналист Александр Савельев и правозащитник Павел Чиков.

Освободить Беньяша из следственного изолятора накануне попросил прокурор. По его словам, суд не доказал, что обвиняемый может скрыться или уничтожить доказательства.

Михаила Беньяша арестовали на два месяца в конце сентября. Защита адвоката настаивала избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

По версии следователей, после задержания 9 сентября Беньяш в полицейской машине напал на сотрудников правоохранительных органов. Он якобы укусил одного из полицейских за руку. Адвокат утверждает, что это сотрудники МВД избивали его. На фотографиях у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки.​ Также следователи считают, что в мае нынешнего года адвокат препятствовал деятельности суда.​

Адвокат был задержан после того, как отбыл 14 суток административного ареста после акции 9 сентября.