Задержаны родители напавшего на рождественскую ярмарку в Страсбурге

Полиция Франции задержала родственников подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Страсбурге. По данным газеты Le Parisien, под стражу помещены родители злоумышленника и двое его братьев. Как минимум один из них, как утверждают СМИ, был связан с радикальными исламистами. Сам подозреваемый до сих пор остаётся в бегах. Для его поисков мобилизовали более 700 человек. В МВД Франции не исключили, что злоумышленник покинул страну.

Вечером 11 ноября мужчина отрыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Погибли три человека, 13 получили ранения. По данным полиции, нападение совершил 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф. Он 27 раз привлекался к ответственности не только во Франции, но также в Германии и Швейцарии. Нападавший несколько лет назад отбывал тюремный срок за кражу на территории ФРГ. Его депортировали во Францию в 2017 году.

Расследование нападения ведёт подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. По всей Франции усилены меры безопасности, ужесточен контроль на границах. В Страсбурге запрещено проведение любых демонстраций и акций протеста.

Соболезнования Франции в связи с терактом выразили многие мировые лидеры. В Германии заявили, что немецкие спецслужбы окажут всю необходимую поддержку своим французским коллегам. Президент США Дональд Трамп осудил нападение и пообещал усилить меры безопасности на американских границах.