В Москве полиция задержала участников пикета "Марш против власти"

В Москве сотрудники полиции задержали участников акции "Марш против власти" на Пушкинской площади. Активисты Дарья Полюдова, Кирилл Котов и Антон Антонов вышли с одиночными пикетами, сообщает ОВД-Инфо.

Задержанных отвезли в отдел полиции по Тверскому району. На Антонова составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Полюдовой вменили повторное нарушение порядка проведения публичной акции. С ней и Котовым пропала связь. Их могли оставить в отделе полиции на ночь.

Дарья Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать "марш за федерализацию Кубани". На свободу она вышла в октябре 2017 года. Кирилл Котов – пензенский активист "Левого сопротивления". В июне его арестовывали на 15 суток в Москве из-за одиночного пикета у входа на Красную площадь. Он призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу в России