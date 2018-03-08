В Пензенской области активиста оштрафовали за музыку в "ВКонтакте"

В Пензенской области суд оштрафовал на две тысячи рублей активиста Кирилла Котова за размещение четырех песен на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Котов признан виновным в распространении экстремистских материалов, сообщает "ОВД-Инфо".

Как утверждают следователи, 15 декабря 2017 года активист разместил на своей странице в социальной сети песни Александра Харчикова "Хлебушка не сеют" и "Готовьте списки", а также песни группы "Коловрат" "Слава Русским!!!" и "Россия". Данные музыкальные композиции признаны судом экстремистскими и внесены в список запрещенных материалов. По словам Котова, при публикации песен он указал, что они запрещены на территории России.

Это не первый случай, когда российские суды выносят обвинительные приговоры за публикацию запрещенных материалов в социальных сетях. В январе в аннексированном Россией Крыму местного активиста Кемала Сеитьяева оштрафовали на тысячу рублей за публикацию песни чеченского музыканта Тимура Муцураева, некоторые композиции которого внесены в список экстремистских материалов.

В сентябре 2017 года суд в Чебоксарах приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который опубликовал в социальной сети аудиозаписи, содержавшие призыв к межнациональной розни. В мае того же года жителя Мурома оштрафовали за публикацию запрещенной песни "Синагога", которую исполняет сатирическая рок-группа "Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля".