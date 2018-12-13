Девять человек погибли в катастрофе поезда в Турции

Десять человек погибли в Турции в результате столкновения поездов недалеко от Анкары. Число раненых достигло 46. Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что число жертв может вырасти.

Катастрофа случилась около 6.30 местного времени на железнодорожной станции Енимахалле, которая находится в пределах турецкой столицы, всего в десяти километрах от пункта отправления состава. Скоростной поезд Анкара – Конья врезался в находившийся на его пути маневровый локомотив.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, на состав также обрушился надземный пешеходный переход. Погибли трое машинистов и шесть пассажиров. На месте происшествия работают спасательные службы, которые продолжают искать потерпевших под обломками поезда.

Прокуратура Анкары сообщила, что возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой. Тип скоростного поезда, который потерпел крушение под Анкарой, может достичь скорости 250 км/ч. Но, по оценкам турецких экспертов, на участке, где произошла катастрофа, состав не мог двигаться быстрее, чем 100 км/ч. Первый участок скоростной железнодорожной линии в 2009 году торжественно открыл Реджеп Тайип Эрдоган.