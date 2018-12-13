В Китае после ареста директора "Хуавей" задержан второй гражданин Канады

В Китае задержан канадский бизнесмен Майкл Спавор, сообщает Би-Би-Си. Это второй канадец, которого власти Китая арестовали после задержания в Канаде финансового директора корпорации "Хуавей" Мэн Ваньчжоу. Во вторник суд в Ванкувере согласился её выпустить под залог в 7,5 миллиона долларов.

МИД Канады сообщил, что пытается установить связь с пропавшим канадским бизнесменом Майклом Спавором. Власти Китая подтвердили, что против него возбуждено уголовное дело за деятельность, угрожающую национальной безопасности КНР. Ранее по такому же обвинению задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига.

Как передаёт Би-Би-Си, Спавор работал в компании недалеко границы между КНР и Северной Кореей. Фирма имела связи в Пхеньяне: журналисты обнаружили Спавора на фотографии 2013 года. На ней запечатлён бизнесмен, разговаривающий с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Власти Канады заявили, что до сих пор не доказана прямая связь между задержаниями бизнесмена и бывшего дипломата.

1 декабря в аэропорту Ванкувера была задержана финдиректор китайской компании "Хуавей" Мэн Ваньчжоу. Её арестовали по запросу США. Американские власти подозревают Мэн Ваньчжоу в создании схем для обхода санкций против Ирана. Во вторник её отпустили под залог в 7,5 миллионов долларов, но ей до сих пор угрожает экстрадиция в США.